صوامع الدقهلية تستقبل 825 طن قمح خلال يومين.. «موسم مبشر بالخير»

استقبلت الصوامع والهناجر والشون المعدة لاستلام محصول القمح من المزارعين في محافظة الدقهلية، خلال يومين فقط، منذ فتح باب توريد محصول القمح المحلي موسم 2022 في 26 أبريل الجاري، كميات تصل إلى 825 طن قمح، بإشراف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبمشاركة مديرية الزراعة، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن منظومة القمح بالمحافظة، في سعي لتطبيق كافة ضوابط التوريد هذا العام، حتى تصل إلى الكميات المستهدف توريدها.

توريد 825 طن قمح في يومين بالدقلهية

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الكميات التي تم توريدها خلال يومين فقط، منذ فتح باب التوريد يوم 26 أبريل الجاري، بلغت 824 طناً و854 كيلوجرام، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقاً لدرجة النظافة المحددة.

وأضاف «صليب»، في تصريحات لـ«الوطن» أن ما تم توريده إلى شون البنك الزراعي المصري، بلغت 200 طن و988 كيلوجراماً، فيما استقبلت صوامع شركة مطاحن شرق الدلتا 109 أطنان و360 كيلوجراماً، وصوامع الشركة المصرية القابضة 515 طناً و67 كيلوجراماً.

وأشار إلى أن سعر استلام أردب القمح هذا العام، شاملاً الحافز الاستثنائي، يبلغ 885 حنيهاً للأدرب زنة 150 كيلوجرام، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، ومبلغ 875 جنيهاً للأردب بدرجة ‏نظافة 23 ‏قيراط، ومبلغ 865 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها.

تجهيز 34 موقعاً تشمل الصوامع والشون ‏والهناجر لاستقبال القمح

وقال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن «هذا الموسم مبشر بالخير»، مشيراً إلى أن إجمالي مساحة الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح في الدقهلية تصل ‏إلى ‏‏262 ألف و868 فداناً، وتم تجهيز 34 موقعاً، تشمل الصوامع والشون ‏والهناجر ‏بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لاستقبال الأقماح، وتصل السعة التخزينية لهذه المواقع إلى 265 ‏ألف طن‎.‎

وأضاف «دايرة» أنه جرى إدخال جهاز‎(BOS) في مواقع التسليم، وعن طريقه يتم إدخال الكمية الموردة ‏اليومية ‏لكل سيارة على حدة، عن طريق رئيس اللجنة، والتي تظهر فوراً بالهيئة العامة للسلع التموينية ‏في القاهرة، وهناك متابعة يومية بجميع المواقع التخزينية فور استلام الأقماح بها، وسيتم سحب ‏عينات عشوائية ‏للفحص ومطابقتها بالدرجة التي تم استلامها عليها‎.‎