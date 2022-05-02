إقبال على شراء الملوحة والرنجة في أول أيام العيد بسوهاج (صور)

شهدت محافظة سوهاج اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك إقبالا كبيرا على محلات الملوحة والرنجة، حيث اعتاد المواطنين تناولها يوم عيد الفطر المبارك.

مواسم شراء الملوحة

قال حاتم الجزيري، صاحب محل ملوحة بمركز سوهاج، إن الفترة الماضية شهدت موسميين للشراء حيث شهد شم النسيم إقبالا على الشراء ولكن اليوم أكثر كثيرا نظرا لعامل الصيام بالشهر الكريم.

الملوحة في الصدارة

وأضاف أنه من المنتظر زيادة الإقبال على شراء الملوحة والرنجة والفسيخ اليوم، والملوحة في المقدمة حتى الآن، والأكثر طلبا على الملوحة المخلية، والمضاف لها الطحينة ومياه الملوحة.

أسعار الملوحة والرنجة والفسيخ

وعن أسعار الملوحة هذا العام قال، سعر كيلو الملوحة الكبير «سمكة كلب البحر» تبدأ من 140جنيها، وكذلك سعر كيلو الملوحة المخلية، بينما سعر كيلو ملوحة «سمك صغير» 80 جنيها، وكيلو الفسيخ 150 جنيها بينما الأقل سعرا كيلو الرنجة 50 جنيها.

الإقبال على شراء الملوحة بمحافظة سوهاج

وعن سر الإقبال أول أيام العيد على شراء الملوحة بمحافظة سوهاج فقالت منال محمد من مركز سوهاج، إن «العيد بيكمل بغدوة ملوحة، وخلصنا على كل ملوحة اشتريناها بشم النسيم».

وقالت علا عمر، إنها تحرص على كافة تفاصيل عيد الفطر بداية من التكبيرات وصلاة العيد وتناول الملوحة حتى زيارة الأقارب، خاصة أنها لم تشارك طقوس شم النسيم للصيام والتقلبات الجوية بتلك الفترة، لذا حرصت على شراء ملوحة بعد صلاة العيد مباشرة، مضيفة «خوفت اشتري ملوحة بشم النسيم ونأكلها قبل العيد، وكدا تضييع علينا المناسبة فتأجل الشراء للعيد».