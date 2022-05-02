شروط وإجراءات الانضمام لورشة التصوير من وزارة الشباب والرياضة

في إطار دعم الشباب وتنمية مواهبهم وتأهيلهم لسوق العمل، أطلقت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية عن ورشة تدريبية لتعليم أساسيات التصوير، والتي تمكن كل الهواه من ممارسة التصوير باحترافية كبيرة.

وفي ضوء الخدمات الإخبارية اليومية، التي تقدمها بوابة «الوطن» ترصد في التقرير التالي تفاصيل الورشة التدريبية؛ لتعليم أساسيات التصوير من وزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:

شروط ورشة أساسيات التصوير

وتضمنت شروط ورشة التصوير التالي:

1- المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة.

2- ضرورة وجود كاميرا مع المتدرب شرط لحضور الدورة.

تفاصيل ورشة التصوير

وفق الشباب والرياضة فإن تفاصيل الورشة كالآتي:

- تتكون الورشة من 4 محاضرات نظرية وتدريبات عملية.

- عدد ساعات الدراسة نحو 21 ساعة.

- التفرغ التام خلال أيام الدورة.

- الورشة خلال الفترة من 12 - 16 مايو 2022، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

- رسوم الاشتراك 500 جنيه شاملة الإقامة والإعاشة في المدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية.

- تسدد بوزارة الشباب والرياضة ميت عقبة أمام نادي الزمالك الرياضي - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالدور السادس ابتداء من يوم الأحد المقبل 8 مايو 2022 من الساعة الـ10 صباحًا حتى الثانية ظهرا، الأماكن محدودة والأسبقية بسداد الرسوم.

برامج الورشة

ونوهت الشباب والرياضة بالبرنامج المقترح للورشة وهي:

- اليوم الأول مقدمة عن تاريخ فن التصوير الفوتوغرافي Photography art history.

- شرح أجزاء الكاميرا والتعرف على وظائف كل جزء واستخدامه How does a camera work؟

- شرح فتحة العدسة وأنواع العدسات والعمق الميداني والعزل aperture ,Lenses and depth of.

- اليوم الثاني سرعة الغالق والحركة Shutter speeds and movement.

- اليوم الثالث ضبط الألوان والسطح الحساس ISO - White balance.

- أنواع التشويش والتشويه في الصورة Tape of Noise.

- اليوم الرابع قياس الضوء - حدة الصورة Metering - Histogram - FocusLearn DSLRs & Smartphone Cameras.

- التدريب العملي على أسس وقواعد التكوين الفوتوغرافي.