ضبط هاربين من 91 حكمًا قضائيًا.. أحدهما محكوم عليه بـ«95 سنة سجن»

في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على هاربين من أحكام قضائية بلغت 91 حكمًا قضائيًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، ومطلوب التنفيذ عليه في 48 حكمًا قضائيًا بمدد حبس بلغت 95 سنة، بترك محل إقامته والإقامة بإحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر خشية ضبطه.

كما أكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص ومقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، ومطلوب التنفيذ عليه في 43 حكمًا قضائيًا بمدد حبس بلغت 22 سنة، بالتردد على محل سكنه على فترات متباعدة خشية ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.