ثانى أيام العيد: إقبال كبير من المواطنين على الحدائق والمتنزهات والشواطئ فى القاهرة الكبرى والمحافظات

استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة وحدائق ومتنزهات القاهرة والمحافظات وحدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية آلاف الزوار للاحتفال بعيد الفطر بين أحضان الطبيعة، حيث فتحت الحدائق أبوابها أمام الزوار اعتباراً من السابعة صباحاً.

فى محافظة أسوان استقبل المركز الثقافى الأفريقى الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الأفريقية وأسماك نهر النيل وعروس النيل.

كان الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى قد أصدر توجيهاته برفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكل الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعداداً لعيد الفطر.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية بمساحة ١٣ فداناً، وحديقة المركز الثقافى بمساحة ٩ أفدنة، وحديقة النيل بمساحة ٦ أفدنة، وحديقة البحيرة بمساحة ٥ أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة ٨ أفدنة.

وقامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ويضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التى تحكى تاريخ النيل، وتم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

منتجعات جنوب سيناء كاملة العدد

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن القرى والمنتجعات السياحية بالمحافظة تجذب السياح من كل مكان خلال إجازة عيد الفطر، وتتمتع جنوب سيناء بالطقس المعتدل والسواحل التى تطل على خليجى السويس والعقبة، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً سياحياً كبيراً على المنتجعات السياحية فى مدن المحافظة، خاصة رأس سدر وشرم الشيخ.

وأضاف «فودة» لـ«الوطن»، أن المصريين يقضون الإجازات بعيداً عن صخب محافظات الوادى والدلتا، للاستمتاع بالهدوء ونقاء الجو، والاستمتاع بمياه البحر ومشاهدة الشعب المرجانية، والحفلات الجبلية.

وأكد المحافظ أن عيد الفطر هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، لأن الإجازة 8 أيام، لذا فمعظم الأسر فضلت التوجه إلى جنوب سيناء لقضاء الإجازة فى القرى والفنادق السياحية، مشيراً إلى أن نسبة الإشغالات السياحية هذا العام مرتفعة مقارنة بالظروف الراهنة التى تمر بها بعض الدول.

محافظ جنوب سيناء: قمة المناخ تحتاج 30 ألف غرفة فئة الخمس نجوم فى شرم الشيخ.. وحزمة قرارات للنهوض بالفنادق والمشروعات المتعثرة بالمدينة

وقال إن نسب الإشغالات فى مدينة رأس سدر 100%، وفى شرم الشيخ 70%، ودهب 90%، ونويبع وطابا 90%، وسانت كاترين 70%، مؤكداً أن قمة المناخ المقرر عقدها فى نوفمبر المقبل، تحتاج 30 ألف غرفة فندقية فئة الخمس نجوم، لذا تم إصدار حزمة قرارات للنهوض بالفنادق والمشروعات المتعثرة فى شرم الشيخ، من أجل الاستعداد للمؤتمر، خاصة أن هناك فنادق متوقفة ولا تعمل وفنادق أخرى لم تكتمل.

وأضاف أنه تم افتتاح فندقين بطاقة 450 غرفة فندقية فى شرم الشيخ، استعداداً لاستضافة قمة المناخ بمشاركة 30 ألف شخص من مختلف الجنسيات.

مراكز شباب كفر الشيخ تجذب المواطنين.. وإقبال متوسط على شواطئ بلطيم

وفى كفر الشيخ فتحت الحدائق العامة والمتنزهات أبوابها أمام المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر، وفضل جانب كبير من المواطنين التنزه خلال أيام عيد الفطر فى الحدائق، لانخفاض أسعار التذاكر بها.

وشهدت حدائق صنعاء والحيوانات والأسرة والطفولة بدسوق والعائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، إقبالاً من المواطنين فى اليوم الأول واستمر الإقبال فى اليوم الثانى، وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين فى التنزه.

ووجدت آلاف الأسر بحديقة صنعاء وحديقة الحيوان بكفر الشيخ، وتسابق الأطفال على عدد من الشباب لرسم علم مصر على وجوههم، وبعض الرسومات المحببة لهم، وتوافد عدد كبير من الأهالى على متحف كفر الشيخ.

واستقبلت حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، عشرات الأسر وحرص الزوار على اصطحاب الأطفال واللعب بالألعاب المختلفة احتفالاً بعيد الفطر، والخروج فى رحلات نيلية بمدينة دسوق، وسط توفير كل الخدمات التى تؤمن احتفالاً جيداً للمواطنين.

وتستقبل مراكز شباب المحافظة، المواطنين فى عيد الفطر، وشهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للمشاركة فى البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور. وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بالمحافظة فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر، وإتاحة كل الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.

وشهدت شواطئ مصيف بلطيم، أمس، إقبالاً متوسطاً من المواطنين الراغبين فى قضاء إجازة عيد الفطر على الشواطئ الستة، ورفعت أجهزة المدينة حالة الطوارئ القصوى لاستقبال الزائرين من كل المحافظات. وتوافدت بعض الأسر منذ أمس على شواطئ مصيف بلطيم، بينما يقضى البعض يوماً واحداً دون إقامة فى مصيف بلطيم للاستمتاع بالشواطئ التى تم تجهيزها لاستقبال الزوار قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، توافر الخدمات المختلفة للمصطافين خاصة الخبز والمأكولات والتأكد من صلاحيتها من خلال تنفيذ حملات رقابية على المحلات فى مدينة المصيف، فيما جرى الاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً بأول بمصيف بلطيم حفاظاً على رواده، فضلاً عن توفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ. وأضاف «عطية» أنه وجّه بانتشار فرق الإنقاذ المدربة على الشواطئ لمنع أى مضايقات قد تحدث للمصطافين فى أوقات الزحام، مشيراً إلى أنه تم فتح الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ مجاناً خلال الاحتفال بعيد الفطر.

ويتميز مصيف بلطيم بالهدوء فهو مصيف عائلات، ويتردد عليه نحو مليونى زائر خلال فصل الصيف سنوياً، ويقضى مواطنون إجازة عيد الفطر على الشواطئ المختلفة، بينما يمكث آخرون فى الفنادق الـ3 الموجودة بمصيف بلطيم للتمتع بجو المدينة.