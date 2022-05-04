النيابة تنتقل لموقع حادث غرق 4 فتيات بسوهاج وتستمع لأقوال الشهود

بدأت نيابة جنوب سوهاج، بإشراف المستشار وائل محمد علي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب سوهاج، التحقيق في واقعة مصرع 4 فتيات من عائلة واحدة غرقا بترعة الفاروفية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وذلك أثناء قيامهن بغسل أجولة تخزين حبوب القمح وبعض المفروشات، حيث انزلقت قدم إحدى الفتيات بالترعة لتسرع إليها الثلاث فتيات الأخريات لإنقاذها، ليلقين مصرعهن غرقا.

تحريات الواقعة ومعاينة جثامين الفتيات

وكانت النيابة العامة قد طالبت بسرعة عمل تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من الشهود، وانتقل فريق من نيابة جنوب سوهاج إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، ومناظرة جثامين الضحايا، وقد صرحت نيابة جنوب سوهاج بدفن الجثامين عقب توقيع الكشف الطبي عليهم، وكشف التقرير الطبي وفاة الأربعة فتيات بإسفكسيا الخنق الناتج عن الغرق.

وشيع أهالي القرية جثامين الفتيات إلى مثواهم الأخير، في الثامنة من صباح اليوم، في جنازة باكية بالقرية أجمع وليس نجع الدير فقط.

جد الفتيات طلب منهن غسل أجولة القمح

وكان قد أفاد جد الأربعة فتيات «بخيت ز خ»، 74 عاما، عامل ويقيم دائرة مركز أخميم، بأنه أثناء قيام حفيداته «إستير ع ب»، 11 عاما، تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، وشقيقتها التوأم «نانسي ع ب»، 11 عاما تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، وابنة عمهما الأول «ندى ن ب»، 11 عاما، تلميذو بالصف الخامس الابتدائي، ونجلة عمهما الثاني «مارينا أ ب»، 11 عاما تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، وجميعهم يقيمون دائرة مركز أخميم بنجع دير مارجرجس الحديدي بقرية العيساوية شرق، بغسيل أجولة بلاستيكية فارغة والتي تستخدم في تخزين حبوب القمح، وبعض الملابس، وذلك على شاطئ ترعة الفاروقية وقد انزلقت قدم الأولى وسقطت بالترعة، وحال قيامهن بمحاولة إنقاذها سقطن في الترعة بالتتابع، مما أدى لغرقهن جميعا، ولم يتهم الجد أحد بالتسبب في ذلك.