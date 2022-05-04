تحرير 103 قضايا مخدرات وتنفيذ 44906 أحكام قضائية في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 34 قطعة سلاح ناري بحوزة 30 متهما، على النحو التالي:

ـ 11 بندقية آلية.

ـ 5 بندقية خرطوش.

ـ 18 فرد محلى.

ـ 85 طلقة مختلفة الأعيرة.

ـ 10 خزائن متنوعة.

ـ 127 قطعة سلاح أبيض.

نفيذ 44906 أحكام قضائية

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 44906 أحكام قضائية تنوعت بين: «146 حكم جناية، 13712 حكم حبس جزئي، 2552 حكم حبس مستأنف، 21636 حكم غرامة، 6860 مخالفة».

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، ارتكبوا 10 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 103 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 8,312 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,630 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 386 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 275 جراما.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 180 جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 160 جراما.

كمية من مخدر الشابو وزنت 90 جراما.

475 قرصا مخدرا.

ضبط 25692 مخالفة مرورية

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 14 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 10 متهم.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 272 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 25692 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية

من ناحية أخرى، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 6 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

تنفيذ 3627 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط شخصين بالقاهرة هاربين من حكم جناية بالسجن المؤبد

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط شقيقين، مقيمين بمحافظة أسيوط ومطلوب التنفيذ عليهما في إحدى القضايا «مشاجرة وسلاح ناري»، والمقضي فيها بالسجن المؤبد، حال تواجدهما بدائرة القسم.

ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة نصبوا على شخص

فيما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من أربعة أشخاص «غير معلومين لديه»؛ لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة والنصب عليه واستدراجه عن طريق سيدة «غير معلومة لديه» تعرف عليها عن طريق أحد أصدقائه المقيم بإحدى الدول العربية لشراء مبلغ من العملات الأجنبية بسعر أقل من المتداول، واستولوا منه على مبلغ 350 ألف جنيه حال تواجده بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم مبلغا ماليا، وبمواجهتهم اعترفو بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة النصب.

ضبط تشكيل عصابي تخصص سرقة

فيما تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مالك شركة تكييف كائنة بدائرة القسم يفيد باكتشافه قص القفل الخاص بباب الشركة ملكه، وسرقة 13 وحدة تكييف من داخلها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، تبين أنهما شخصان لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما سيارة ملك أحدهم 2 عتلة حديدية - 2 مقص حدادى واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «قص الباب» باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، له معلومات جنائية وأقرا بتصرفهما في المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حيث أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن ملكه كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وبتطوير مناقشة المتهمين، أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقات المتاجر بذات الأسلوب، واعترفا بارتكابهما عدد 3 وقائع سرقة، وأضافا بتصرفهما في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميل آخر «سيئ النية»، له معلومات جنائية باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.