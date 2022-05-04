إصابة 6 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسيوط

أصيب، فجر اليوم الأربعاء، 6 أشخاص من أسرة واحدة في اندلاع حريق بمنزل سكني، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد باندلاع حريق في منزل بدائرة المركز إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

أسماء المصابين

بالفحص والانتقال تبين إصابة كل من «شعبان. ر. س»، 65 عاما، و«رجب. ش. ر»، 40 عاما، و«زينب. ح. ع»، 50 عاما، و«ولاء. ب. ش»، 16 عاما، و«يوسف. ب. ش»، 8 سنوات.

شهود عيان

وقال شهود عيان على واقعة الحريق، إنهم فوجئوا بسماع أصوات مدوية من المنزل السكني المشار إليه، وعندما انتقلوا بالقرب منه وجدوا نيرانا هائلة تلتهم محتويات المنزل، وإصابة اثنين بإصابات خطيرة، وتم نقلهما على الفور بمساعدة الأهالي إلى مستشفى منفلوط المركزي.

ولفتوا إلى أن المصابين الأربعة الآخرين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف، وهم مصابون بإصابات خفيفة، إلى قسم الإصابات بالمستشفى لتلقي العلاج .

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ باقي الإجراءات القانونية، وعمل التحريات اللازمة، للعرض على النيابة العامة واستكمال التحقيقات.