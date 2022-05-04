إصابة مسن في حريق حوش بسوهاج بسبب فرن بلدي

اشتعلت النيران بأحد الأحواش بمركز البلينا بمحافظة سوهاج عقب تطاير الشرر من فرن بلدي مجاور ليسرع الجميع لإطفاء النيران والاتصال بالنجدة والتي دفعت بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، بينما أصيب مالك الحوش بحروق من الدرجة الأولى أثناء محاولة إطفاء الحريق.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية بسوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، يفيد بنشوب حريق بحوش دائرة مركز البلينا.

الانتقال لموقع الحادث والدفع بسيارتي إطفاء

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وكذلك وحدة الحماية المدنية بالمحافظة.

وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب حريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو «ماهر ج » 65 عاما، بالمعاش، ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج وقد تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

إصابة مالك الحوش بحروق من الدرجة الأولى

ونتج عن ذلك إصابة مالك الحوش بحروق من الدرجة الأولى متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة، وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي والحالة العامة جيدة.

شرر فرن بلدي سبب الحادث ونفى الشبهة الجنائية

وبسؤال نجل المصاب المدعو «جاد م» 28 عاما، محاسب، ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج قرر بأنهم فوجئوا بالساعات الأولى من اليوم برائحة حريق، مع إبلاغ الجيران لهم بالنيران التي اشتعلت بحوش المنزل فأسرعوا إليها لإطفائها، وتم إبلاغ النجدة ووحدة الحماية المدنية، وأرجع سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي بحوش مجاور لهم كان يتم إعداد طعام بها ونفي الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.