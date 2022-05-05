توريد 3781 طن قمح في 30 شونة وصومعة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار توريد محصول القمح لموسم 2022 بمراكز التجميع والشون والصوامع بمختلف مراكز المحافظة خلال إجازة العيد، لافتا إلى ارتفاع كميات القمح التي تم توريدها حتى الأن، لتصل إلى 3781 طنا و314 كيلوجراما من الأقماح المحلية بشون وصوامع المحافظة منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، والبالغ عددها أكثر من 30 صومعة وشونة وهنجر ومركز تجميع، وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية، دون حدوث أي معوقات في عملية التوريد معلنًا تذليل كافة العقبات أمام المزارعين بجميع مراكز التجميع والشون.

تكثيف حملات المتابعة الميدانية

وأوضح محافظ أسيوط في بيان صادر اليوم، أنه تم تكثيف حملات المتابعة الميدانية والمتابعة لقيادات المحافظة ووكلاء وزارة التموين والزراعة ورؤساء المراكز والأحياء لأعمال التوريد بجميع صوامع وشون المحافظة، موضحا أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح يبلغ نحو 403 آلاف طن من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة هذا العام، التي تبلغ مساحتها 230 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان.

وأكد محافظ أسيوط تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان توريد القمح خلال 48 ساعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحفيز المزارعين والموردين.

استمرار أعمال الحصاد

كما أكد محافظ أسيوط على استمرار أعمال حصاد المحصول بقرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أنه أصدر تكليفاته لمسئولي الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك، وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية، فضلا عن التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية، وفقا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين.

فتح كافة الصوامع وأماكن التجميع

وأكد «سعد» على فتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2022، معلنا حضوره لأعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للاطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر.

تشكيل لجان متخصصة من التموين

وأضح وكيل وزارة التموين بأسيوط محمد إسماعيل، أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة بمراكز التجميع والصوامع لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، إذ يبلغ سعر الأردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022.

متابعة مستمرة وتوفير الأجولة

ولفت إلى متابعة توفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها، وتجهيزها لاستقبال الأقماح، على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الأقماح المحلية وإثباتها في سجلات حركة مركز التجميع وتشكيل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع ومطاحن وشون وهناجر، للتأكد من سلامة الأقماح وجودتها، بحضور ممثلي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الجهة المسوقة «أمين الموقع التخزيني»، وذلك وفقا للضوابط المنظمة لذلك، على أن يتم رفع تقرير يومي بمساحات الأراضي التي تتم حصادها والأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع، وذلك بالإضافة لمراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقًا للقانون.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المهندسة هدى إسماعيل، أنه يجري تكثيف المتابعات المستمرة والميدانية لأعمال حصاد محصول القمح وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، مشيرة إلى أن محصول القمح يتم تسليمه لأكثر من 30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع، فضلا عن تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022.

تنظيم التسليم بطريقة سريعة

وأوضحت وكيل وزارة الزراعة، أن هناك تنظيم لعملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين أمام الشون، وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، لافتة إلى المتابعة المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة، وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.