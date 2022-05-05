مصرع طفل غرقاً بأسيوط.. خرج للعب أمام المنزل فسقط في ترعة «بني فيز»

لقى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه اليوم الخميس، أثناء لهوه خارج المنزل بالقرب من ترعة «بني فيز»، بناحية «عزبة علوي»، بدائرة مركز أبوتيج، في محافظة أسيوط، حيث انزلقت قدماه وسقط في الترعة.

إخطار أمني بغرق طفل في «عزبة علوي»

تلقى اللواء عمرالسويفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بمنطقة «عزبة علوي» يفيد مصرع طفل يُدعى «أدهم ر.ع.»، 6 سنوات، مقيم بذات الناحية.

وعلى الفور، تم انتشال الطفل بمعرفة عدد من الأهالي، إلا أنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة بأسفكسيا الغرق، وتم التحفظ على جثته في مشرحة مستشفى صدفا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.

شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

وأكد عدد من أهالي «عزبة علوي»، بمركز أبوتيج، أن الطفل الذي لقى مصرعه غرقاً يتميز بهدوء الطباع، وكان يلعب خارج المنزل، بالقرب من ترعة «بني فيز»، وأثناء لهوه سقط في الترعة، حيث لفظ أنفاسه في الحال.

وأضاف الشهود أنه ليس هناك ثمة مشاكل أو خلافات بين والدة الطفل وأي شخص آخر من أهالي العزبة، وأن الجيران جميعهم يتضامنون مع أسرة الطفل «أدهم»، حزناً على وفاته، معتبرين أنه كان واحداً من أبناء «عزبة علوي».

إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى التحفظ على جثمان الطفل بمشرحة المستشفى العام، لحين وصول تحريات المباحث، وبيان وجود شبهه جنائية من عدمه، واستكمال تحقيقات النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.