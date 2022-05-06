لليوم الخامس.. «حلمي» يتفوق على «السقا» وإيرادات «واحد تاني» تتخطى 19 مليون جنيه

حقق فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي نجاحًا كبيرًا، خلال الأيام الماضية منذ بداية عرضه في سباق عيد الفطر المبارك 2022، في دور العرض السينمائي المختلفة، وتصدر الفيلم قائمة إيرادات الأفلام المعروضة لليوم الخامس على التوالي، إذ حصد أمس الخميس 5 ملايين و512 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم 19 مليون و700 ألف جنيه.

يضم فيلم «واحد تاني» بجوار أحمد حلمي مجموعة من النجوم منهم روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نسرين أمين، نور إيهاب، عمرو عبد الجليل، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر

وجاء إجمالي ما حققته إيرادات دور العرض السينمائية حتى أمس الخميس، 10 ملايين و806 ألف جنيه، ليأتي فيلم «العنكبوت» للنجم أحمد السقا في المركز الثاني من إجمالي الإيرادات، إذ حقق 3 ملايين و513 ألف جنيه.

بينما لم يحقق فيلم «زومبي» للفنان علي ربيع سوى مليون و780 ألف جنيه، ليحتل المركز الثالث والأخير من إجمالي الإيرادات، والفيلم يشارك في بطولته كل من: كريم عفيفي، حمدي الميرغني، عمرو عبد الجليل، محمد أوتاكا، هاجر أحمد، دينا محسن، والعمل من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، إخراج عمرو صلاح.

أغنية «الحركة دي» تحقق نصف مليون مشاهدة في يومين

وكان الفنان أحمد حلمي طرح أغنية «الحركة دي» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «واحد تاني» كما أنها من كلمات مطرب المهرجانات مصطفى حدوتة، وحصدت الأغنية أكثر من نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال يومين من طرحها.