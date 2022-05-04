مصرع مسن وإصابة زوجته في حادث سير بسوهاج

أثناء عودة إحدى الأسر من زيارة عائلية بمركز أخميم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، انفجر أحد إطارات السيارة لتنقلب على جانبي الطريق ويلقى أحد أفراد العائلة مصرعه بينما تصاب زوجته وقائد السيارة.

حادث على الطريق الصحراوي

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائية بمديرية الأمن، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة ومتوفى ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث ونقل المصابين للمستشفى الجامعي

وفور تلقي إطار الحادث انتقلت وحدة بحث جنائي من مركز شرطة أخميم بإشراف اللواء محمد زين مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث وتبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو «حسني أ أ»، 40 عاما، سائق، ويقيم دائرة بندر المنشاة، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

وفاة شخص وإصابة 2 آخرين

نتج عن ذلك وفاة المدعو «هاني أ أ» 62 عاما، عامل، ويقيم بندر جرجا بمحافظة سوهاج، وإصابة كل من قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وزوجة المتوفى المدعوة «لواحظ ع أ» 61 عاما، ربة منزل، وتقيم بندر جرجا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم (من مستقلي السيارة).

نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصابين أفاد قائد السيارة والمصابة زوجة المتوفى قررا بمضمون ما تقدم وتحرر محضر بالواقعة وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.