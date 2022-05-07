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حقيقة تسريب امتحان الصف الأول الإعدادي 2022 عربي

الامتحانات مؤمنة ضد التسريب.. وعقوبات صارمة على الغشاشين

كتب:

توفيق شعبان
09:22 ص | السبت 07 مايو 2022
الطالبات يلتزمن بارتداء الكمامات الطبية - صورة أرشيفية

الطالبات يلتزمن بارتداء الكمامات الطبية - صورة أرشيفية

تابعت غرف العمليات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية، والمتصلة بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان الصف الأول الإعدادي 2022 عربي، بعد أن انتشرت العديد من الشائعات بخصوص تسريب الامتحانات قبل بدايتها، وتعقد الامتحانات وسط إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تسريب امتحان الصف الأول الإعدادي 2022 عربي غير صحيح

وكشف مصدر مسؤول في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، حقيقة تسريب امتحان الصف الأول الإعدادي 2022 عربي، قائلا: «غير صحيح ما يتردد حول تسريب امتحان الصف الأول الإعدادي 2022 عربي، جميع لجان الامتحانات مؤمنة تماما، ولن يسمح بالغش داخل اللجان، والوزارة شددت على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتوقيع عقوبات صارمة على الغشاشين»، منوها إلى أنه يتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، للأطمئنان عليهم بسبب كورونا.

الامتحانات مؤمنة ضد التسريب

قال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تسريب امتحان الصف الأول الإعدادي 2022 عربي، لم يحدث، وجميع الامتحانات مؤمنة تماما ضد التسريب، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ولا يمكن المساواة بين الطالب المذاكر والطالب الغشاش، موضحا أنه تقرر حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان الامتحانية، لمنع الزحام، وللحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب.

وزير التعليم: ليس لدينا معوقات بخصوص الامتحانات

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة عازمة على خروج جميع الامتحانات بشكل متميز، وليس لديها أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مشيرا إلى أن جميع اللجان معقمة تماما ضد فيروس كورونا، علاوة على توافر كل أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب، وسير الامتحانات.

 

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بقلم توفيق شعبان