ما معنى كلمة وهب التي يبحث عنها الطلاب الممتحنون اليوم؟

حدد الدكتور ربيع عبدالوهاب، أستاذ اللغة العربية، معنى كلمة وهب التي يبحث عنها الطلاب الممتحنون اليوم، قائلا: «الفعل وهب من الأفعال المتعدية لمفعولين والفعل وهب نعتبره من أفعال القلوب فنحن نقول وهبني مالاً ولا يمكنناً أن نستغنى عن إحدى المفعولين»، مؤكداً أن اللغة العربية بها العديد من الكلمات التي تحمل أكثر من معنى والأمر متوقف على حسب سياق الجملة.

تعرف على معنى كلمة وهب التي يبحث عنها الطلاب الممتحنين اليوم

وحول توضيح «عبدالوهاب» لـ«الوطن»، عن معنى كلمة وهب التي يبحث عنها الطلاب الممتحنين اليوم، قال: «نحن نقصد بالفعل المتعدي أي أن الفعل يتعدى الفاعل وينصب مفعولاً به وهو لا يكتفي برفع الفاعل وهناك أفعال تتعدى إلى مفعول واحد وأيضا أفعال تتعدى إلى مفعولين».

معنى كلمة وهب

واسترشد بمثال حول معنى كلمة وهب التي يبحث عنها الطلاب الممتحنين اليوم: «وهب الله فلانا علما أي أعطاه إيَّاه بلا عِوَض، وووهَب ابنَه مالاً- وهب أمواله للأعمال الخيريّة، موضحاً أن تعريف ومعنى وهب في معجم المعاني الجامع ومعجم عربي عربي».

توجيهات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي سياق متصل، وجه أشرف سلومة، مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية، لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

وأكد «سلومة» في بيان له، أنه تم التنبيه على مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة أعمال الامتحانات، والتنبيه على مديري المدارس بالتعقيم اليومي للجان، وعدم دخول المحمول لأي طالب، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.