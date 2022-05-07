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محمود مسلم

تحصيل 3.7 تريليون جنيه مستحقات حكومية إلكترونيا خلال 34 شهرا

كتب:

 محمود الجمل
11:44 م | السبت 07 مايو 2022
الدكتور محمد معيط

الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية المتطوّرة إحدى أهم أدوات الانطلاق نحو الاقتصاد غير النقدى والرقمى، مما يُسهم فى تعزيز الشمول المالى وتحسين كفاءة الأداء الحكومى.

جاء ذلك عقب استعراض «معيط» تقريراً حول أداء المنظومة خلال 34 شهراً منذ انطلاقها فى مايو 2019. وأضاف، فى بيان، أن المنظومة شهدت أداءً مميزاً، حيث بلغت قيمة خدماتها المتطورة خلال الـ٣٤ شهراً الماضية نحو ٣٫٧ تريليون جنيه، والمتحصّلات السيادية من الضرائب والجمارك نحو تريليون جنيه و١٤٤ مليوناً، ومتحصّلات «مدفوعة المواطن» ٨٦ مليار جنيه، إضافة إلى ٣ مليارات و٣٠٤ ملايين جنيه من بوابة السداد الإلكترونية الحكومية وشركات التحصيل المتكاملة معها. ونوه بعدم تحصيل رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية، حيث تتحمّلها الخزانة العامة للدولة، مراعاة للبعد الاجتماعى. وكشف عن الانتهاء من تحويل نحو ٩٦٪ من البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إلى كروت «ميزة» المؤمّنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية للعاملين.

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بقلم  محمود الجمل