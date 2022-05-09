يبحث العديد من أولياء الأمور، عن إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2022/2023 والأوراق المطلوبة، وسحب الملفات الورقية وتقديمها للمدارس، ومعرفة وقت بداية العام الدراسي الجديد، وسط تجهيزات الوزارة، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الدراسة.

موعد التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انّه جرى تحديد موعد التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2022/2023، إذ تبدأ فترة التقديم بالمدارس للصف الأول الابتدائي يوم 1 يونيو المقبل، ويستمر تلقي طلبات الالتحاق حتى يوم 31 من الشهر ذاته، عبر الموقع الرسمي.

ويمكن لأولياء الأمور تعديل طلبات الالتحاق والبيانات خلال الفترة المتاحة حال وجود أخطاء في بيانات الطالب، ثم جمع الأوراق المطلوبة في التقديم للصف الأول الابتدائي، وبعدها يتولى ولي الأمر عمل استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2022/2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ الشروط المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2022/2023، تتمثل في ما يلي:

1- ألا يقل عمر الطالب في 1 أكتوبر 2022 عن 6 سنوات.

2- التقديم عبر موقع الوزارة الإلكتروني في الفترة المتاحة، وتقديم الملف الورقي في الفترة الرسمية.

3- مراعاة صحة البيانات المدخلة.

4- اختيار أقرب مدرسة قريبة من سكن الأسرة، ويمكن اختيار أكثر من مدرسة في الرغبات، وتكون نتيجة تنسيق المدارس قرب نطاق مسكن الأسرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الرابع الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الرابع الابتدائي ورياض الأطفال 2022/2023، وهي كما يلي:

1- شراء ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات.

2- ملء الاستمارة الصحية من الإدارة الصحية بالمراكز.

3- 6 صور شخصية حديثة للطالب.

4- صور بطاقة شخصية للأب والأم سارية.

5- صورة وصل مرفقات «فاتورة مياه أو كهرباء».

6- دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد.