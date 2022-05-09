«الري»: إزالة 55 ألف حالة تعد على النيل خلال 7 أشهر

كشف تقرير صادر عن وزارة الموارد المائية والري، عن موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية بالمحافظات حتى أمس الأحد، مشيرًا إلى أن ما تبقى من تعديات بلغت 68%، وإزالة 32% وذلك منذ إطلاق حملة التخلص النهائي من التعديات على النيل، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها نهاية أكتوبر الماضي.

إعاقة مجرى النيل وقدرته على تصريف المياه

وأوضح التقرير، أن إجمالي التعديات المُزالة على نهر النيل حتى تاريخه، بلغت نحو 55862 حالة تعد على مساحة 8 ملايين و225 مترًا مربعًا، فيما يتبقى 121 ألف حالة تعد تقع على مساحة من الأرض تبلغ نحو 16 مليون متر مربع، من بين 176 ألف حالة تعد على مساحة من الأرض بلغت 24 مليون متر مربع؛ تقع على جسور النيل والترع والمصارف تم التعدي عليها خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011.

إعاقة مجرى النيل وقدرته على تصريف المياه

وأشار إلى التعديلات على نهر النيل تسببت في إعاقة مجرى النيل وقدرته على تصريف المياه من 80 مليون متر معكب يوميًا إلى 30 مليون متر مكعب يومي،ًا وفق تصريحات سابقة لوزير الموارد المائية والري خلال إحدى الفعاليات.

وأكد التقرير إزالة 28 حالة تعد أمس الأحد على مساحة من الأرض بلغت 501 متر مكعب، وكانت أعلى المحافظات إزالة للتعديات البحيرة والتي تمكنت من إزالة 20 حالة، ثم أسيوط بإزالة 8 حالات، فيما لا تزال محافظة البحيرة في المرتبة الأولى بين المحافظات التي تسجل تعديا على النيل بواقع 31 ألف حالة، والتي تمكنت من إزالة 7 آلاف حالة خلال الـ8 أشهر الماضية منذ إطلاق حملة الحفاظ على نهر النيل، وتباينت التعديات ما بين حالات بالبناء وردم ومواقع للتخزين والتشوين.