المئات يشيعون جثمان طلال شكر القيادي العمالي في الدقهلية «صور»

شيعت، منذ قليل، جنازة القيادي العمالي طلال شكر بمسقط رأسه بقرية تيرة بالمنصورة عقب صلاة العصر، إذ خرج الجثمان من مسجد المجمع الإسلامي بالبلدة متجها إلى مقابر العائلة ليدفن مثواه بجانب أخيه الراحل عبد الغفار شكر، نائب رئيس مجلس القومي لحقوق الإنسان.

مشهد مهيب من أمام المسجد

حضر المشيعون من كل مكان داخل البلدة لحضور جنازة الراحل، إذ وصلت الأعداد لمئات الأشخاص أمام المقابر لتقديم واجب العزاء بالراحل.

وأكد الكثير من سكان البلدة عن سمعة الراحل الطيبة إذ كان يؤثر الآخرين عن نفسه ويساعد الجميع، فكان يعدو خلف الحق للعمال وللجميع دون كلل أو تعب، لذا نال اليوم جنازة تليق بتاريخ حافل ومشوار كبير طال من الراحل الكثير، لتكون دموع الفراق على ملامح أسرته وأصدقائه حاضرة.

بكاء زوجته وابنته

وودعته زوجته وابنته أمنية بالدموع لمثواه الأخير وتلقت العزاء من داخل المقابر في فقيدها وزوجها صاحب الرحلة العظيمة والتي كللت بالتعب والشقة من أجل مصالح الغير، إذ حاول كثيرًا إظهار الغير وحل مشاكل الجميع بالأخص المشاكل المتعلقة بالمعاشات.

ونعاه نجله أحمد طلال شكر، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: «بنفس راضية نتقبل قضاء الله ان العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا لفراقك يا أبي لمحزونون، انتقل إلى جوار ربه أبويا الغالي».

وعمل طلال شكر، نائب رئيس للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، وهو شقيق الراحل عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق.