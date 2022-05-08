قدم له النصيحة فرفضها وأنهى حياته.. السجن 3 سنوات لشاب قتل زوج أمه بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية اليوم، بالسجن لمدة 3 سنوات لعامل بعد اتهامه بقتل زوج والدته بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة وقيام المتهم بطعن زوج والدته بسكين، ما تسبب في وفاته، خلال محاولة المجني عليه تأديب المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم حميدة، رئيس محكمة جنايات المنصورة، وعضوية المستشار محمد أحمد البهنساوى، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد سليمان، وأمانة سر طه شعبان عاشور ومحمد مصطفى رمزي وذلك في القضية رقم 10415 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 3285 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

إحالة المتهم بقتل زوج أمه لمحكمة جنايات المنصورة

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم «عاشور ا. ا.»، محبوس، 19 عاما، عامل، مقيم عزبة الشال مدينة المنصورة لأنه في يوم 3/10/2021 بدائرة قسم ثان المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه محمود أشرف محمد عبده، عمدا مع سبق الإصرار بأن أغواه شيطانه بريعان شبابه وإحكام رأيه وجحوده ووهن على المجني عليه وعقد عزما قاطعا على إزهاق روحه فأعد سلاحا أبيض «سكينا» وخطت أقدامه إلى المجني عليه وأغمد نصل سلاحه بجسده واستله ليسدده إليه غير مرة قاصدا إزهاق روحه محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

شاهد يدلي بشهادته في الواقعة

وأدلى «عيد ع. م»، 34 عاما، عامل، بشهادته في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مؤكدا ان شقيقته أنبأته بقيام المتهم «نجلها» بالتعدي عليها وعلى المجني عليه «زوج والدته» حال قيامه جاهدا بمحاولة تهذيبه معها فقصد إليهم وجاهد مع المتهم أيضا لتهذيبه إلا أنه لم ينصع له وما انبزغ المجني عليه خارج مسكنه عقب أن استشاط من المتهم وخاب رجاؤه به فقام المتهم بالخروج خلفه وما هي إلا لحظات تناهى إلى مسامعه صيحات المجني عليه والمتهم فهرع إليه وشاهد الأخير يسدد السلاح الأبيض إحرازه غير مرة بجسد المجني عليه حال قيام الأخير بإحكام قبضته على رأسه إلى أن يتمكن المتهم من جذب المتهم وإدخاله المسكن.

وأضاف الشاهد في شهادته أنه شاهد المجني عليه ينازع سكرات الموت فهرعوا به لنجدته إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفاضت روحه.