انتظام حركة القطارات بين الجيزة وأبوالنمرس.. وتوقفها 3 ساعات فجر الإثنين والثلاثاء

ذكرت هيئة السكة الحديد، أنّ العمل يسير على قدم وساق لتنفيذ الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان ورفع كفاءة وتحسين المحطات وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة الجرارات، لتقليل حوادث القطارات، وضمان انتظام حركة القطارات.

انتظام حركة القطارات بخطوط السكة الحديد

وأوضحت هيئة السكة الحديد، في بيان عنها، أنّ حركة القطارات منتظمة على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، وجميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، لافتة إلى أنّ جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل بداية ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

توقف حركة القطارات 3 ساعات بين محطتي الجيزة وأبوالنمرس

وأشارت السكة الحديد، إلى أنّ حركة القطارات تتوقف بشكل مؤقت وتحديدا 3 ساعات فقط من الساعة الثانية بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحا، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من الأسبوع الحالي، بين محطتي الجيزة وأبوالنمرس بخط (القاهرة - السد العالي)، نظرا للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب، وذلك اعتبارًا من صباح الأحد الموافق 8-5-2022 وصباح يوم الإثنين الموافق 9-5-2022، ولمدة ساعة واحدة فقط صباح يوم الثلاثاء الموافق 10-5-2022 من الساعة الثانية وحتى الساعة الثالثة صباحًا.

توفير أتوبيسات بمحطة الحوادية لنقل الركاب

وأضافت السكة الحديد، أنّ الهيئة ستوفر في وقت توقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي الجيزة وأبو النمرس، أتوبيسات بمحطة الحوادية، للتيسير على جمهور الركاب المتجه لمحطة القاهرة أو محطة الجيزة، مؤكدة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.