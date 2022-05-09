«تعليم الجيزة» تحقق في واقعة تعدي ولي أمر على طالبين ومديرة مدرسة بأكتوبر

وجه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تعدِ ولي أمر على طالبين، بمدرسة ذات النطاقين الرسمية لغات، التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجرِ تطبيق اللوائح المدرسية في الواقعة، وبحث نقل الطالب رامر رجائي، الذي أحدث والده إصابات في الطالب محمد، والطالب ياسين حسام الدين بالصف الثاني الإعدادي إلى مدرسة أخرى.

كشفت راندا حسن، عمة الطالب ياسين حسام الدين، تفاصيل الواقعة، قائلة: «محمد ورامز كانوا بيتشاجروا، ومحمد كلم ياسين ابن أخويا عشان يحميه»، موضحة أنه عقب ذلك، جاء والد الطالب رامز، وتعدى بالضرب على الطالبين محمد وياسين، وسبب لهما كدمات في أماكن متفرقة في جسمهما.

ولي أمر الطالب تعدى على مديرة المدرسة

أضافت عمة الطالب المعتدى عليه في تصريحات لـ«الوطن»، أن والد الطالب تعدى على ابن شقيقها بالضرب حتى وقع في حالة إغماء، وحاول عدد من المعلمين من المدرسة أخذه منه، إلا أنه تعدى أيضا على مديرة المدرسة، وتم إبلاغنا وذهبنا للمدرسة، ونقل الطالب إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

تحرير محضر بالواقعة

وأوضحت «راندا»، أن نجل شقيقها لا علاقة له بالخلاف الذي حدث بين الطالبين المذكورين، إلا أن ولي الأمر تعدى عليه بمجرد أن قاله له نجله أنه تعدى عليه، لافتة إلى تحرير الأسرة محضرا ضد ولي الأمر المعتدي على نجل شقيقها حمل رقم 4437 جنح أول أكتوبر بتاريخ 8 مايو الجاري.