الوزير: كارت واحد للمواصلات في إبريل 2023.. والتشغيل التجريبي للمونوريل بنوفمبر

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن المواطن سيتحرك في كافة أرجاء مصر حاملا كارت مواصلات واحد فقط أو تذكرة واحدة فقط، وسيتم حساب المسافات والتوقيتات ولن تتأخر أي وسيلة مواصلات عن توقيت قيامها أو وصولها مع إبريل 2023.

الكارت أو التذكرة سيتم استخدامها في وسائل المواصلات كافة

وأضاف وزير النقل خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا الكارت أو هذه التذكرة سيتم استخدامها في كافة وسائل النقل المصرية من مترو انفاق وشبكة حافلات كهربائية ترددية ومونوريل.

وأشار إلى أن القادم إلى مصر من أي دولة عند ملامسة قدميه للأرض سينتقل مستخدما كارت مواصلات أو تذكرة لتنقله إلى الصعيد خلال شبكة السكك الحديدية أو إلى الجلالة عن طريق القطار الكهربائي السريع.

وكشف موعد التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا إن شهر نوفمبر المقبل سيشهد بدء التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية، وأنه سيتم بدء العمل به في إبريل 2023.

تجربة دفعة قطارات على الخط الكهربائي

وتابع: «لدينا 22 قطار يتم تجربتها حاليا على خط القطار الكهربائي الخفيف من منطقة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبداية من شهر يونيو سيتم تجربتها بالركاب».

في سياق آخر، نعى كامل الوزير، وزير النقل، شهداء الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، قائلا «أعزي كل الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة في شهداء الوطن».

واستكمل: «أعزي وأواسي أهالي الشهداء وأقول لهم لا تحزنوا على الشهداء وهم أبطال وحقهم لن يضيع، ويجب معرفة الفرق بين الذي يبني ويعمر ويزرع وبين الذي يخرب ويدمر ويقتل».