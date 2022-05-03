إقبال كبير على ساحل بحر العريش بسبب ارتفاع حرارة.. ومنع دخول الخيل

توجه العديد من الأسر، صباح ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لساحل العريش، هربا من حرارة الجو بالبيوت، ونصبت العديد من الخيام أمام الكافيهات بساحل المدينة، في الريسة والمحطة، ومكسيم ووسط المدينة والمساعيد غربالعريش.

أهالي العريش هربوا من حرارة الجو إلى ساحل البحر

وقضت الأسر سواء من أهالي العريش أو القادمين من مناطق أخرى، اليوم على ساحل العريش، وهو ما أحدث حالة رواج لشراء واستئجار الخيام والشماسي الخاصة بالكافيهات والمطاعم بساحل المدينة.

وكان مجلس مدينة العريش قد قام منذ عدة أسابيع بإزالة الرمال من منطقة الكورنيش وألسنة الشاطئ، والعمل على إصلاح بعض التلفيات.

محافظ شمال سيناء يوجه بتنظيف الساحل

وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وجه مجالس المدن والأحياء بسرعة إصلاح أعمدة الكهرباء ورفع المطبات الصناعية من شارع البحر، وإبراز المنظر الجمالي لمنطقة الكورنيش، وإزالة التعديات على ألسنة الساحل من أصحاب الكافيهات والمطاعم، وتحديد مساحة الكافتيريات السياحية بمنطقة الساحل بحسب الترخيص السابق من مجلس المدينة.

منع سير الخيول على ساحل العريش

وجرى منع سير الخيول على ساحل البحر، خوفا على الأطفال، في ظل الشكاوى المقدمة من الأهالي لمجلس مدينة العريش نهاية الصيف الماضي، بعدما تسببت العام الماضي، في ترويع الأطفال بمنطقة الساحل.