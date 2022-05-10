منع سير الميكروباص أعلى الدائري خلال 4 أشهر.. والأتوبيس الترددي بديل آمن

أكد اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس هيئة الطرق والكباري، أنّ العمل على تطوير وتوسعة الطريق الدائري، مستمرة، وأن جميع المعوقات يتم إزالتها أولا بأول، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد وترسيم وتجهيز ما يقرب من 57 محطة على طوال الطريق الدائري لتسيير الأتوبيس الترددي، الذى سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، موضحا أنّ جائحة كورونا، لم يكن لها أي تأثير أثناء أعمال التطوير.

منع سير الميكروباص نهائيا على الطريق الدائري

وقال مصطفي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم منع سير الميكروباص على الطريق الدائري قريبا، وتحديدا خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ولن يسمح لقائديها مرة أخرى بالسير على الدائري، لافتا إلى أن الأتوبيس الترددي سيكون بديلًا للميكروباص، وسيكون له محطات عند التقاطعات الرئيسية، مؤكدا أن جميع مناطق المشروع ومعداته يتم تعقيمها وتطهيرها بصورة دورية، لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بعدوى كورونا، وضمان انتظام وسير العمل.

السماح بسير عربات النقل على الطريق الدائري من 12 ليلا حتى 6 صباحًا

وأوضح «مصطفي»، أن الطريق الدائري بعد تطويره، سيقدم خدمات متميزة لجميع الركاب المسافرين، علاوة على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبري، مؤكدا السماح بسير النقل على الطريق الدائري من الثانية عشرة منتصف الليل إلى السادسة صباحا، بشكل يومي، مضيفا أن الأتوبيس الترددي سيكون البديل الأمثل للميكروباص.

تطوير الدائري يقضي على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى

وأشار رئيس هيئة الطرق والكباري، إلى أن الهدف من تطوير وتوسعة الطريق الدائري، القضاء نهائيا على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبري، وأن الدائري يضم حاليا أكثر من 7 حارات، وسيتم إنشاء مواقف للميكروباص أسفل الطريق الدائري عند محطات الأتوبيس الترددي لنقل الركاب، مؤكدا أنه يجري إنشاء مواقف في التقاطعات المهمة مثل المرج والخصوص وأكتوبر وغيرها، ليقوم الميكروباص بنقل المواطنين إلى مقاصدهم.

كورونا لم يكن لها تأثيرا سلبيا على تطوير الطريق الدائري

وأضاف أن جائحة كورونا، لم يكن لها أي تأثير سلبي على تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري، منذ بداية تنفيذ الأعمال، مؤكدا أن جميع العاملين والمهندسين والفنيين ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية، أثناء تنفيذ أعمال التطوير، للحد من انتشار فيروس كورونا.