«رياضة القليوبية» تنظم فعاليات لقاء التوعية لأندية الفتاة والمرأة

نفذت مديرية الشباب والرياضة «إدارة الشباب» بالقليوبية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، فعاليات لقاء التوعية لأعضاء أندية الفتاة والمرأة، ضمن خطة النشاط لهذا الشهر، وذلك بمركزي أجهور الصغرى بإدارة كفر شكر وكفر مناقر بإدارة شباب بنها.

وتناول الدكتور حسين محمد سيد، حاصل على دكتوراعه في الفلسفة ومدرب تنمية بشرية، بعض المفاهيم والمحاور، منها احترام الآخر والعنف ضد المرأة والتنمر والإلحاد والانتحار، وفقد قيمة الحياة وإدارة الوقت، والإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية تطوير مهارات وقدرات الذات.

برامج متميزة للمجتمع

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في وقت سابق، أنّ الوزارة تسعى إلى تقديم برامج متميزة لخدمة المجتمع، وإعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية مثل مايكروسوفت التي تقدم للوزارة أفضل ما لديها في مجال التدريب والعمل لخلق جيل واعٍ بمتطلبات هذا العصر.

فرص جديدة للتدريب

وأشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في أحد الاجتماعات السابقة مع الشباب، إلى اغتنام الفرد للحصول على فرص للتدريب على مهارات التنمية البشرية أو الذاتية والتي تزيد قدرتهم على نسج علاقات اجتماعية، وتعمل على زيادة ثقة الفرد بنفسه وقدرته في التعامل مع الآخرين، وخلق علاقات اجتماعية سليمة.