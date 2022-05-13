باسمك.. خطوات الحصول على لوحة سيارة مميزة

يرغب العديد من مالكي السيارات في الحصول على لوحات معدنية بأرقام مميزة لسيارته، وهو ما أتاحته وزارة الداخلية، إذ يمكن أن تختار لوحة سيارة ذات رقم مميز، وكذلك ذات حروف مميزة، وذلك من خلال المزايدة على موقع لوحتك الرسمي واختيار اللوحات التي ترغب بها.

طريقة الحصول على لوحة مرورية مميزة

موقع لوحتك للحصول على لوحات مميزة، ويعتبر مشروع موقع المزايدة على اللوحات المعدنية «لوحتك» من المشاريع القومية، والتي توجه إيراداتها لصندوق تحيا مصر، إذ يقوم المواطن بالمزايدة على أرقام لوحات معينة، وعند رسو المزاد لصالح المواطن يقوم الموقع بخصم قيمة المزاد من حساب المواطن البنكي ليتم إضافة القيمة إلى حساب صندوق تحيا مصر، للمساهمة بطريقة غير مباشرة فى دعم التنمية بمصر.

تكوين لوحة السيارة بنفسك

ويتم الحصول على اللوحة المميزة بطريقتين، الأولى التعرف على اللوحات المرورية المعروضة والدخول في مزايدة عليها، والطريقة الأخرى من خلال صناعة وترتيب الأحرف والأرقام التي يرغب بها مقدم الطلب.

خطوات الحصول على لوحة مميزة ويتم عبر عدد من الخطوات، وهي: التسجيل في موقع لوحتك الرسمي المدعوم من وزارة الداخلية المصرية، والإدارة العامة للمرور.

أثناء التسجيل عليك تعبئة مجموعة من المعلومات والبيانات عنك وتكون كالتالي: الرقم القومي، والاسم رباعي، والمؤهل، والوظيفة، وبيانات الإقامة من محافظة وقسم شرطة، والعنوان بالكامل، وبيانات التواصل التي تشمل المحمول والبريد الإلكتروني، وبيانات الاشتراك والمكونة من اسم المستخدم، ثم اضغط على تأكد من أن اسم المستخدم متاح، وضع كلمة المرور وقم بتأكيد كلمة المرور الخاصة بك، ثم قم بالضغط على خانة الموافقة على شروط الاستخدام والتسجيل، وعلى i’m not a robot واضغط تسجيل.

بعد التسجيل، ادخل على الموقع على صفحة كون لوحتك، وفي هذه اللوحة يمكنك أن تختار لوحتك المفضلة، وأن ترسل طلبك للإدارة وسوف تراسلك للموافقة على القيمة الافتتاحية لـ اللوحة، وبعد ذلك يمكن إتاحتها للمزاد في حالة الموافقة.