توريد 110 آلاف طن قمح بالدقهلية خلال 13 يوما.. و4 آلاف من خارج المحافظة

قفزت الكميات الموردة من القمح المحلي إنتاج موسم 2022 في محافظة الدقهلية، إلى 110 آلاف طن خلال 13 يوم توريد فقط، بالإضافة إلى ما تم حصره وتوريده خارج المحافظة، والذي يزيد عن 4 آلاف طن قمح، وهو ما جعلت وزارة التموين تسمح لمديرية التموين بالدقهلية بزيادة السعات التخزينية في الصوامع والشون دون قيود، وهو ما يؤكد أن هذا الموسم هو «موسم خير وبركة»، وذلك في إطار السعي لتطبيق كافة ضوابط التوريد حفاظا على المنتج المحلي من القمح.

«صليب»: إنتاج القمح وفير وموسم خير وبركة

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، سمح لنا بزيادة السعات التخزينية في الصوامع والشون دون قيود، نظرا للخير الوفير الوارد لأماكن التوريد، وهو ما يؤكد أن إنتاج القمح وفير وهو «موسم خير وبركة»،‏ مؤكدا أننا نسعى لتطبيق كافة ضوابط التوريد حفاظا على المنتج المحلي من القمح حتى تصل ‏مصر إلى الاكتفاء ‏الذاتي من القمح، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية‏.

كميات القمح الموردة لصوامع وشون الدقهلية

وأضاف «صليب» لـ«الوطن»، أن الكميات التي تم ‏توريدها خلال 13 يوما فقط منذ فتح باب التوريد يوم 26 أبريل الماضي، بلغت 109 آلاف و267 طنا، ‏حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع ‏التموينية، وفقا لدرجة النظافة المحدد بالإضافة إلى ما تم توريده خارج المحافظة وبلغ 4328 طنا، تحت المراجعة لحين ورود مطابقات المديريات التي ورد إليها الأقماح.

وأوضح أن ما تم توريده إلى شون البنك الزراعي المصري، بلغت 28 ألفا و886 ‏طنا، واستقبلت صوامع شركة مطاحن شرق الدلتا 40 ألفا و91 طنا، وصوامع الشركة المصرية ‏القابضة 40 ألفا و298 طنا، وإجمالي ما تم توريده في جميع شون وصوامع الدقهلية 109 آلاف و276 ‏طنا.‏

تموين الدقهلية: متابعة لكل حبة قمح في الشون والصوامع

من جانبه، قال السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنه من خلال جهازBOS ‎ يتم إدخال الكمية ‏الموردة ‏اليومية ‏لكل سيارة على حدة ‎في ‏جميع مواقع التسليم، عن طريق ‏رئيس اللجنة والتي تظهر فورا بالهيئة العامة للسلع ‏التموينية ‏في القاهرة، وهناك متابعة يومية بجميع ‏المواقع التخزينية فور استلام الأقماح بها، وسيتم ‏سحب ‏عينات عشوائية ‏للفحص ومطابقتها بالدرجة التي تم ‏استلامها عليها‎.‎