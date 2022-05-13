نادي سعد يبهر حضور مسابقة دبي بتلاوة القرآن والإنشاد: أنا من مدرسة الحصري

قال نادي سعد، طالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنه ينتمي لمدرسة الشيخ الحصري في تلاوة القرآن الكريم، متابعا: «قبل أن أختم القرآن الكريم، وأنا متابع له ومتأثر بمدرسته للغاية لأنه متألق في أحكام التلاوة ومخارج الحروف».

أتابع إذاعة القرآن الكريم ولا أتخلى عنها أبدا

وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة: «منذ أن بدأت في حفظ القرآن الكريم، وأنا أتابع إذاعة القرآن الكريم ولا أتخلى عنها لحظة، وكنت أتابع القراء الكبار وكثرة المتابعة تولد التأثر لعمالقة التلاوة الكبار».

وأوضح أن مسابقة دبي العالمية في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني كان يتنافس بها متسابقون من 63 دولة، متابعا: «من يذهب إلى الإمارات يعرف مكانة مصر جيدا، وعندما ذهبت إلى هناك ووجدوني وأنا أرتدي الزي الأزهري المتسابقون وغير المتسابقين كانوا يتساءلون متى سيختبر المنافس المصري حتى يحضروا».

أختم القرآن الكريم يوميا

وتابع: «أنا أختم القرآن الكريم كل يوم مرة، وفي يوم الاختبار ختمته مرة وربع مرة، لأن الربع الأول يأتي منه السؤال الأول فقرأته مرة أخرى».