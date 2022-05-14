عقوبة تسريب امتحان الكيمياء أولى ثانوي 2022.. تصل للحبس والغرامة

عقوبة تسريب الامتحانات إلكترونيا، من أكثر الكلمات بحثًا على مؤشر البحث جوجل، وخاصة بعد نشر أجزاء من الأسئلة عبر تطبيقات «تليجرام» و«تويتر» و«فيس بوك»، وأثارت غضب الكثير من أولياء الأمور والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حد سواء، ونظرًا لصعوبة السيطرة على هذه التطبيقات، تواجه الوزارة مثل هذه الأمور من خلال العقوبات الواردة في قانون الغش والإخلال بأعمال الامتحانات.

عقوبة تسريب امتحان الكيمياء أولى ثانوي 2022.. الحبس 7 سنوات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ عقوبة تسريب الامتحانات، تتم وفقا لقانون مكافحة الغش في الامتحانات ومكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بلا تهاون، خاصة حال تسريب امتحان الكيمياء أولى ثانوي 2022، وفقاً للقانون رقم 205 لسنة 2020، الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينص على:-

1- معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

حرمان الطالب المسرب للامتحان من أداء الامتحانات ويعتبر راسبًا

2- معاقبة كل من شرع في ارتكاب طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- حرمان الطالب الذي يقوم بطبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي إخطار بتسريب امتحان الكيمياء أولى ثانوي 2022، وأنّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي مشكلات.