حقيقة تسريب امتحان الكيمياء أولى ثانوي 2022.. «يجري ورقي وإلكتروني»

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان الكيمياء أولى ثانوي 2022، بعدما انتشرت العديد من الشائعات بخصوص تسريب الامتحانات قبل بدايتها، إذ تجرى الاختبارات وسط إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين عليها.

امتحان الكيمياء يجري ورقيا ولم يسرب

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان مادة الكيمياء ورقيا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8.30 صباحا، ولم يُسرب، موضحا أن الامتحان الإلكتروني لمادة الكيمياء سيبدأ من الساعة 8.45 دقيقة صباحا وحتى 9.45 دقيقة صباحا، وأن تسريب امتحان الكيمياء أولى ثانوي 2022، لم يحدث وغير حقيقي ما يتم تداوله.

الغش ممنوع داخل لجان الامتحانات

وأضاف أن هناك تعليمات مشددة بمنع الغش داخل لجان الامتحانات، وأن تسريب امتحان الكيمياء أولى ثانوي 2022، غير حقيقي، مؤكدا أن جميع لجان الامتحانات مؤمنة تماما، وأن الوزارة شددت على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بتوقيع عقوبات صارمة على الغشاشين، ومواجهة أى أعطال تقنية فنية فورا حال حدوثها، لمنع تعطل سير الامتحانات.

إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

وأوضح أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب، والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا، منوها إلى أنه تم حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، لمنع الزحام وللحد من انتشار كورونا، مؤكدا أنه تم تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على سلامة الطلاب، أثناء سير الامتحانات.