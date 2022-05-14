محافظ أسيوط يكلف الشؤون القانونية وخدمة المواطنين لإيجاد حلول عاجلة للشكاوى المقدمة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تكليف إدارتي خدمة المواطنين والشئون القانونية بالديوان العام لحل شكاوى المواطنين القانونية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية لحل تلك الشكاوى بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لها، مؤكداً على ضرورة التواصل مع المواطنين أولاَ بأول ووضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجههم، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ رؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال لقائه منار غالي مدير عام إدارة الشئون القانونية بالمحافظة وعزة عبد العال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

تكليف القيادات بالمتابعة المستمرة

أشار محافظ أسيوط – خلال اللقاء – إلى تكليفه قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة لفريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء وتذليل العقبات أمام فريق العمل لسرعة حل الشكاوى وإنجاز الأعمال وتلبية احتياجات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لمطالبهم وحل شكواهم لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وضع حلول للشكاوى

أكد محافظ أسيوط على وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين خاصة التي تم تقديمها لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الدولة تجري حالياً العديد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ خطة الدولة 2030.

فحص الشكاوى ووضع حلول لها

وشدد سعد على رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي القطاعات الخدمية بفحص هذه الشكاوى ومتابعتها ووضع حلول لها وتذليل العقبات أمام التنفيذ والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وعقد لقاءات دورية بالمواطنين بالمراكز والأحياء وسرعة فحص، وإيجاد الحلول للشكاوى القانونية بالتنسيق بين إدارتي خدمة المواطنين والشئون القانونية بالمحافظة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وعمل تقارير مستمرة بنتائج وحلول الشكاوى المقدمة.

تفعيل لقاءات المواطنين

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي بكافة مراكز المحافظة للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلاً عن دور منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام «واتس آب» المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528، فضلاً عن مبادرة «صوتك مسموع» التابع لوزارة التنمية المحلية، كما يمكن تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة على مدار 24 ساعة على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 2135858/ 088 أو رقم 2135727/ 088 أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم 01000623873.