خلال ساعات.. بدء التشغيل التجريبي لخط مترو «العتبة - الكيت كات» دون ركاب

وضعت الهيئة القومية للأنفاق، اللمسات النهائية لبدء التشغيل التجريبي خلال ساعات، لخط مترو «العتبة - الكيت كات» دون ركاب، للتأكّد من السلامة الفنية للمشروع ومدى جاهزية القضبان ونظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي والقطارات، قبل افتتاحه رسميًا أمام الركاب منتصف يوليو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في جميع مناطق المشروع، للحد من انتشار الفيروس.

نبحث تحريك أسعار تذاكر المترو بعد تشغيل 4 محطات جديدة

كشف مصدر في الهيئة القومية للأنفاق، أنَّ خط مترو العتبة - الكيت كات، نفذ طبقا للمواصفات العالمية، كما أن الهيئة تبحث تحريك أسعار تذاكر المترو، وذلك عقب تشغيل 4 محطات جديدة منتصف يوليو المقبل، بالخط الثالث للمترو، وهما «ناصر - ماسبيرو - الزمالك - الكيت كات».

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنَّ قرار التحريك قيد الدراسة، وأن الهيئة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوها إلى أنَّ الهيئة تقوم بشكل يومي بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بجميع مناطق المشروع، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.

مترو العتبة سيقدم خدمات مميزة للركاب

وقال المصدر، إنَّ مترو العتبة - الكيت كات سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب، إذ صمم الخط الثالث للمترو على الطراز الأوروبي، لافتًا إلى أنَّ الشركة الفرنسية التى تدير الخط الثالث، لن تتدخل في تحديد سعر التذكرة حال زيادتها، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة على الخط الثالث ستكون مكيفة.

تنفيذ مترو محور روض الفرج بطول 6.6 كم آواخر 2022

وأشار المصدر إلى أنَّ القومية للأنفاق، تواصل العمل على تنفيذ جميع مراحل الخط الثالث للمترو، إذ تتضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو جزءا ثانيا بعد تنفيذ الجزء الأول ممتدًا من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج بطول 6.6 كم، أنه مخطط إنهاء تنفيذه نهاية 2022 بعد التأخيرات التي شهدها المشروع.

ونوه المصدر إلى أنَّ الجزء الثالث ينطلق من الكيت كات حتى جامعة القاهرة ومخطط إنهاء تنفيذه في أبريل 2023، إذ تربط هذه المرحلة مع الخط الأول للمترو في محطة ماسبيرو ومع الخط الثاني في محطة جامعة القاهرة ومع الخط الرابع فى محطة روض الفرج.