طلاب ثالثة إعدادي عن مستوى امتحان العربي: السهل الممتنع

أكّد عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة، إنَّ امتحان مادة اللغة العربية الذي عُقد اليوم ورقياً في المدارس «سهل ممتنع»، موضحين أنَّ الامتحان به بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز وفهم شديدين: «من السهولة جداً إن الطالب يغلط فيها لو مركزش».

وأضاف الطلاب لـ«الوطن»، أنَّ سؤال التعبير جاء مفاجئاً لهم إذ تضمن كيفية كتابة دعوة وموضوعات جديدة كالأنشطة المدرسية، أما سؤال النحو فبه بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز وفهم.

شكاوى من القراءة المتحررة

ونوه الطلاب إلى أنَّ القراءة المتحررة لا تزل معقدة في الإجابة على أسئلتها لأن الاختيارات جميعها أقرب للصواب، مؤكّدين أنَّ الامتحان يستلزم وقتًا إضافيًا لأن به العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى وقت حتى يتمكّن الطالب من الإجابة عليها بشكل جيد.

وأوضح الطلاب أنَّ الامتحان لم يشمل أي أجزاء خارج المقرر الدراسي، مؤكدين أن جميع الأسئلة غطت أجزاء المقرر بشكل جيد، لافتين إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة في اللجان الامتحانية.

«سلومة»: الورقة الامتحانية مطابقة لمواصفات الوزارة

وفي سياق متصل، قال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إنَّ الامتحان سار بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحاً أنَّه لم يتمّ رصد أي شكوى من قبل الطلاب حول لطبيعة الأسئلة.

وأضاف «سلومة» في بيان له، أنَّ ورقة الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشدداً على الطلاب بضرورة التركيز في المواد المقبلة والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم في التدريب على الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم.

ونوه إلى أنَّه تمّ التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة في اللجان الامتحانية.