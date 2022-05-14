بعد اكتشافه في «ابدأ حلمك».. يوسف حسنين يستعد لبطولة مسرحية

يشارك يوسف حسنين، أحد اكتشاف مبادرة «ابدأ حلمك»، التي أطلقتها وزارة الثقافة، خلال الفترة القليلة الماضية، للمشاركة في بطولة عمل مسرحي جديد.

يوسف حسنين: «إبدأ حلمك» ستعطي للكثير من المواهبين فرصتهم

وقال يوسف حسنين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انه سعيد بمبارة «ابدأ حلمك»، التي أطلقتها وزارة الثقافة، لأنها ستعطي للكثير من المواهبين فرصتهم في الأعمال الفنية، وأن المسرح يعتبر أبو الفنون، والعمل فيه بمثابة تحدٍ لأي فنان يريد أن يقدم نفسه بشكل تمثيلي جيد.

وأضاف أن العرض المسرحي «أرض النفاق»، متميز وفكرتة جديدة، ويناقش العديد من المشكلات الاجتماعية، التي تواجه الأسرة بشكل يومي، ومناقشة مشاكل الأبناء وكيفية تربيتهم بشكل ممنهج يجعلهم أشخاص جيدين يستطيعون الارتقاء بأنفسهم ووطنهم.

وأشار إلى أن مسرحية «أرض النفاق»، ستعرض في العديد من المحافظات، وسيتم عرضها بمسارح قصور الثقافة، وأتمنى أن المسرحية تنال إعجاب الجمهور.

ما هي مبادرة «ابدأ حلمك»؟

يذكر ان مبادرة «ابدأ حلمك» هي ضمن المبادرات التي تقدمها وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح، التي تقيمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح بالمجان، وذلك لتنفيذ خطة دعم واكتشاف المواهب الفنية التمثيلية الشابة الجديدة من خلال اختبارات القبول للمتقدمين، ذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لضخ دماء جديدة شابة من الفنانين.

وتخرج منها ثلاثة دفعات نتج عنهم 230 فنانا، كما تم إطلاق المشروع من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة فى الإقاليم وتم تخريج الدفعة الأولى من الورشة بأسيوط.