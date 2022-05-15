الأمن ينفي اختطاف طفل السيدة: كان بصحبة والده في زيارة للمقابر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على «فيس بوك»، متضمنًا استغاثة سيدة من اختطاف أحد الأشخاص، يستقل سيارة أجرة، أحد الأطفال بداخل السيارة بالقاهرة، إذ تبين أن الطفل ليس مخطوفًا، وإنما كان مع والده في زيارة لمقابر السيدة عائشة.

استغاثة عن اختطاف طفل في منطقة سور مجرى العيون

وقال بيان لوزارة الداخلية إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمن استغاثة سيدة بقيام أحد الأشخاص «يستقل سيارة أجرة»، باختطاف أحد الأطفال بداخل السيارة بمنطقة مجرى العيون بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، حيث تم تحديد السيارة الأجرة «تاكسي» المشار إليها ملك قائدها وهو مقيم بمنطقة بولاق أبوالعلا بالقاهرة، وبمناقشته قرر أنه كان في زيارة والدته بمقابر السيدة عائشة، وبصحبته نجله، طالب 13 سنة، والمشار إليه بالمنشور، ونجل عمه الذي يعمل موظفًا.

الطفل أراد شراء حيوان أليف

وعقب الانتهاء من الزيارة، أراد نجله شراء أحد الحيوانات الأليفة فرفض الأب، وحال توقفه بإشارة المرور بمنطقة سور مجرى العيون استمر نجله بالبكاء، وفوجئ بقيامه بفتح باب السيارة والنزول منها، فتوقف بجانب الطريق ونزل نجل عمه من السيارة واصطحب الطفل إلى داخل السيارة.

كما أضاف أن إحدى السيارات استوقفته وسألته عن الطفل والتأكد من أنه نجله ثم اعتذر قائدها له، وبسؤال الطفل أيد ما جاء بأقوال والده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.