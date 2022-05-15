القبض على شخص سرق 500 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من فيلا بالشيخ زايد

تمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من كشف غموض اقتحام فيلا كائنة بالحي الـ8 بالشيخ زايد وسرقه مبلغ مالي يقدر بـ500 ألف جنيه ومصوغات تقدر بنفس قيمة المبلغ المسروق.

بداية البلاغ

كان هذا بورد بلاغ لقسم أول زايد من صاحب فيلا كائنة بالحي الـ8 دائرة القسم يفيد بتعرضه لسرقة مبلغ مالي يقدر ب500 ألف جنيه ومصوغات بنفس القيمة، انتقلت على الفور قوة من القسم لمعاينة موقع الجريمة.

التحريات كشفت عن هوية المتهم وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن وارء حادث السرقة متهم يدعى"ح.س" 34 عام من غير سكان القاهره، جرى تحديد هويتة عقب مراجعة كاميرات المراقبة الموجود في محيط الواقعة.

ضبط الجاني

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الكمائن اللازمة تمكنت قوة أمنية قادها المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم أول زايد، من القبض على المتهم وبمواجهتة بما أسفرت عنه التحقيقات أقر بفعلتة وجرى إخطار النيابة العامة التي تتابع مجرى سير التحقيقات في الواقعة.