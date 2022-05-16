طقس السويس.. تحذيرات من غيوم ورياح محملة بالرمال

شهدت محافظة السويس، اليوم الاثنين الموافق 16 مايو، انخفاضا في درجة الحرارة، والشعور بالبرودة، خاصة في ساعات الصباح الأولى، مع وجود غيوم متقطعة لبعض الوقت، إلا أن معظم الأحيان تظهر فيها سماء السويس صافية تماما من الغيوم، كما يسيطر على المدينة طقس مائل للبرودة مع نشاط للرياح بين متوسطة وشديدة.

وترفع محافظة السويس، حالة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية التي قد تحدث في أي وقت، حيث أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، خلال خلال اجتماعات مع مختلف الجهات بالمحافظة، على الاستعداد التام للتعامل مع اية متغيرات والتدخل في أي لحظة حال استدعى الأمر ذلك.

تحذيرات من الرياح المحملة بالرمال

توقعات الهيئة العامة للأرصاد، شهدت تحذيرات من التقلبات الجوية، وذلك من خلال نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، كما جاءت توقعات من الهيئة العامة للأرصاد بأن طقس اليوم في محافظة السويس متوقع فيه فرص تساقط الأمطار بنسبة بلغت 1%، كما حذرت هيئة الأرصاد من انخفاض الحرارة ليلا.

قراءات الطقس صباح اليوم

وبلغت نسبة الرطوبة في طقس اليوم لمحافظة السويس 57%، كما بلغت سرعة الرياح 26 كم/ساعة، ودرجة الحرارة العظمى بلغت 23 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية ويتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار إلى 29 درجة مئوية.