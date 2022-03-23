طقس السويس اليوم.. مشمس صباحا شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح

شهدت محافظة السويس صباح اليوم الأربعاء 23 مارس، طقسًا معتدلًا سطعت فيه الشمس وظهرت سماء المدينة صافية تمامًا منذ الساعات الأولى لليوم، وشعر المواطنون بتحسن الطقس ووجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع نشاط للرياح الخفيفة والمتوسطة.

رفع درجة الاستعداد تحسبا لتقلبات الطقس

وأعلنت محافظة السويس استمرار رفع درجة الاستعداد تحسبا لأي تقلبات جوية قد تنتج عن الطقس، إذ شدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على مختلف الأحياء والجهات بالاستعداد للتدخل الفوري حال تطلب ذلك، مع التأكيد على نظافة مخرات السيول وبلوعات الأمطار بشوارع المحافظة.

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر اليوم، من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة خلال فترات الليل، مع وجود نشاط للرياح مما يؤدي للشعور بالبرودة.

وأوضح بيان الأرصاد، وجود انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 8 درجات ليلا، على أن تسجل العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، ولا توجد فرص لسقوط الأمطار في السويس.

كما سجلت نسبة الرطوبة في الساعات الأولى من الصباح 45%، في حين سجلت سرعة الرياح 26 كم/ ساعة، أما درجة الحرارة صباحا فسجلت 16 درجة مئوية مرتفعة عن أمس بمقدار 4 درجات.

حالة البحر الأحمر اليوم الأربعاء

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر الأحمر اليوم معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بنسبة تتراوح بين متر ونصف ومترين ونصف، أما الرياح فهي شمالية غربية.