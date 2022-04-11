طقس السويس اليوم.. تحذيرات من انخفاض الحرارة

تشهد محافظة السويس اليوم الإثنين طقسًا معتدلًا وغائم جزئيًا، حيث ظهرت السحب المتقطعة في سماء السويس منذ الصباح الباكر، وتناوبت الشمس الظهور مع السحب، ومال الطقس إلى البرودة مع نشاط للرياح.

رفع درجة الاستعداد وانتظام السير والتنقل

محافظة السويس ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي تقلبات جوية، وكذلك الجهات المعنية المختلفة من أحياء وكهرباء ومياه شرب، أكدت الاستعداد للتدخل الفوري وقت الحاجة منذ بداية تعرض البلاد إلى موجة الطقس السيئ، وفي الوقت ذاته انتظمت حركة التنقل والسير داخل المحافظة.

ليلة باردة ونشاط رياح

وكانت المحافظة الباسلة قد تعرضت ليلة أمس، لموجة من الطقس البارد، إذ انخفضت درجات الحرارة إلى 13 درجة مئوية بحسب هيئة الأرصاد الجوية حتى طلوع الفجر، ومع شروق الشمس بدأ الطقس في التحسن قليلاً.

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية لأحوال الطقس اليوم الإثنين، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل مما يؤدي للشعور بالبرودة وعدم الدفء، وكانت الهيئة حذرت من وصول الانخفاض في درجة الحرارة الصغرى المتوقعة إلى 13 درجة مئوية، في حين تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة إلى 28 درجة مئوية.

الطقس اليوم الإثنين

سجلت قياسات الطقس بمحافظة السويس صباح اليوم نسبة الرطوبة في الساعات الأولى من الصباح 65 %، في حين سجلت سرعة الرياح 2 كم / ساعة بانخفاض 31كم/ساعة.