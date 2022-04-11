رئيس التحرير

محمود مسلم

طقس السويس اليوم.. تحذيرات من انخفاض الحرارة

كتب:

حمدى عبد الله
08:10 ص | الإثنين 11 أبريل 2022
طقس السويس

طقس السويس

تشهد محافظة السويس اليوم الإثنين طقسًا معتدلًا وغائم جزئيًا، حيث ظهرت السحب المتقطعة في سماء السويس منذ الصباح الباكر، وتناوبت الشمس الظهور مع السحب، ومال الطقس إلى البرودة مع نشاط للرياح. 

رفع درجة الاستعداد وانتظام السير والتنقل

محافظة السويس ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي تقلبات جوية، وكذلك الجهات المعنية المختلفة من أحياء وكهرباء ومياه شرب، أكدت الاستعداد للتدخل الفوري وقت الحاجة منذ بداية تعرض البلاد إلى موجة الطقس السيئ، وفي الوقت ذاته انتظمت حركة التنقل والسير داخل المحافظة.   

 ليلة باردة ونشاط رياح  

وكانت المحافظة الباسلة قد تعرضت ليلة أمس، لموجة من الطقس البارد، إذ انخفضت درجات الحرارة إلى 13 درجة مئوية بحسب هيئة الأرصاد الجوية حتى طلوع الفجر، ومع شروق الشمس بدأ الطقس في التحسن قليلاً.

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة    

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية لأحوال الطقس اليوم الإثنين، استمرار الانخفاض  في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل مما يؤدي للشعور بالبرودة وعدم الدفء، وكانت الهيئة حذرت من وصول الانخفاض في درجة الحرارة الصغرى المتوقعة إلى 13 درجة مئوية، في حين تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة إلى 28 درجة مئوية.

 الطقس اليوم الإثنين    

سجلت قياسات الطقس بمحافظة السويس صباح اليوم نسبة الرطوبة في الساعات الأولى من الصباح 65 %، في حين سجلت سرعة الرياح 2 كم / ساعة بانخفاض  31كم/ساعة.

اقرأ المزيد:

طقس غير مستقر في السويس.. تحذيرات من انخفاض الحرارة إلى 8 درجات ليلا

طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا وانخفاض الحرارة لـ9 درجات ليلا

طقس السويس اليوم.. مشمس صباحا شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح

تحذيرات لأهالي السويس من طقس اليوم: درجة الحرارة ليلا تصل لـ8 فقط

طقس السويس اليوم.. غيوم ونشاط لحركة الرياح والصغرى 9 درجات

طقس السويس معتدل غائم.. وانخفاض الحرارة ليلاً إلى 9 درجات مئوية

طقس السويس اليوم: غائم شديد البرودة وتحذيرات من انخفاض الحرارة ليلاً

طقس غائم بعد ليلة صقيع في السويس.. وتوقعات بانخفاض الحرارة إلى 6 درجات
بقلم حمدى عبد الله