تفاصيل مشروع تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات.. حصر 1105 وتأهيل 20 منها

مشروع تطوير الأسواق العشوائية.. يعد واحدا من أبرز المشروعات الجاري العمل بها، من قبل صندوق التنمية الحضارية «صندوق تطوير العشوائيات» سابقا، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء، بشأن تطوير الأسواق العشوائية، المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

حصر للأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية

وكانت الشرارة وراء اتخاذ قرار تطوير الأسواق العشوائية، هى حادثة حريق سوق التونسي، وحينها صدر القرار بقيام صندوق التنمية الحضارية، فى ذلك الوقت، بالقيام بوضع خطة لتطوير الأسواق العشوائية.

ووفقا لتصريحات سابقة، للمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، لـ«الوطن»، بدأت خطة تطوير الأسواق العشوائية، بعمل حصر للأسواق العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتم تحديد حجم المشكلة من حيث «المكان، الموقع، التوزيع الجغرافي، عدد الأسواق، موقع كل سوق، نشاط كل سوق»، ومن ثم تحديد أسباب ظهور الأسواق العشوائية.

وقام صندوق التنمية الحضارية، بعمل ورشة عمل لتحديد إطار مؤسسي للجهات المحلية والمدنية لتطوير الأسواق العشوائية وكيفية إدارتها، أى بمثابة محاولة تنفيذ إطار مؤسسي لجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق العشوائية.

تطوير أكثر من 20 سوقا تضم 3 آلاف وحدة بيع

وجرى حصر نحو 1105 أسواق عشوائية، على مستوى محافظات الجمهورية، وخلال الفترة الماضية، تم تطوير أكثر من 20 سوقا، بها نحو 3 آلاف وحدة بيع، وجار استكمال العمل على باقى الأسواق.

جدير بالذكر، أن صندوق التنمية الحضارية يعمل خلال هذه الفترة على العديد من المشروعات، حيث يعمل الصندوق على تنفيذ مشروع تطوير القاهرة التاريخية، تطوير عواصم المدن والمحافظات، مشروع تطوير حدائق الفسطاط، بمنطقة مصر القديمة، بجانب مشروع تطوير الأسواق العشوائية.