كيف يواجه مسؤول الضبطية القضائية سارقي التيار الكهربائي؟

كشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مسؤول الضبطية القضائية للكهرباء يقوم بجمع الأدلة للقبض على سارق للكهرباء على أن ينتهي دوره بعد فتح ملف التحقيق القضائي وعليه يتم منحها لعدد من القيادات لاسيما رؤساء القطاعات ومديري العموم بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

منح حق الضبطية القضائية للكهرباء لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء

أشارت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى ان وزارة الكهرباء منحت حق الضبطية القضائية للكهرباء لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدوري على المشتركين وإعطاء تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بشن حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي بالإضافة إلى التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأي بيانات عن المخالفين وتحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذي يثبت أنه تلاعب في عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

تقرير الضبط بناءً على أمر تكليف صادر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وحددت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عدد من الشروط لصحة تحرير محضر سرقة التيار بأن يكون تقرير الضبط بناءً على أمر تكليف صادر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا ولا يعتد بأي تقرير ضبط يخالف ذلك مع إثبات أسماء من حرروا الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية بالشركة يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم إضافة إلى أنه يتم الضبط في حضور المشترك أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط ويثبت أسماء الحاضرین وعلاقتهم بالمشترك بتقریر الضبط بعد التأكد من شخصیاتھم.

تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت

اضافت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى إنه عند تحرير محضر سرقة التيار يجب أن یتم تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت وليس عن طريق كاميرا التليفون المحمول ولا بد أن يتضمن التقرير توصفيًا واضحًا لواقعة المخالفة أو السرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة، دون حساب كمية الاستهلاك المسروق أو قيمة المبلغ المستحق عنه، ويترك الاختصاص للجنة تلقي التقارير طبقًا للمادة 31 مكرر من اللائحة التجارية مع حصر وتسجیل الأجھزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المستهلك وقت الضبط وحِمل كل منھا كما يتم إثبات الحالة الظاھریة لعداد الكهرباء.