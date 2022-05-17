استمرار أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي في شارع 16 بحي شرق سوهاج

أجرت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، مرور ومتابعة أعمال إحلال وتجديد شبكة انحدار الصرف الصحي بشارع 16، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و400 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات المرافق بمختلف الشوارع، خاصة المدرجة بخطة الرصف، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

امتداد الإحلال والتجديد لشبكات الانحدار

وقال هلال زكي، رئيس حي شرق سوهاج، إن أعمال الإحلال والتجديد لشبكات الانحدار تمتد من شارع 16 وحتى محطة رفع صرف صحي رقم 3 بشارع التحرير، بطول 560 متر وقطر 500 ملي، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في الحد من الانسدادات والطفوحات بالشوارع المتفرعة من شارع الجمهورية وامتداده.

جولة تعريفية لطلاب كلية التمريض بسوهاج

وفي سياق آخر، استقبلت محطة مياه نيدة السطحية، رحلة تعريفية من طلاب كلية التمريض بجامعة سوهاج، للتعريف بالمحطة والخدمات التي تقدمها وأهم التحليلات الكيميائية والبكتيريولوجية التي تجريها الشركة، بالإضافة للتعريف بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر وأضرارهما.

كما تم تعريف الطلاب بالتواصل مباشرة مع رقم 125، وهو الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، وتم نصح الطلاب بعدم إهدار المياه والمحافظة عليها، وضرورة نشر ذلك بين طلاب الجامعة في رسالة توعوية بين الطلاب.