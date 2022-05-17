«الأنفاق»: تجربة ناجحة لتسيير قطار دون ركاب بـ4 محطات نفقية جديدة بالخط الثالث

نفذت الهيئة القومية للأنفاق، أمس، أول تجربة لتسيير قطار دون ركاب بالجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق بنجاح، حيث يمتد الجزء الأول بطول 4 كم، وتشتمل على 4 محطات نفقية (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازي – الكيت كات) وذلك ضمن منظومة التشغيل التجريبي لهذا الجزء، وذلك بعد إعلان وزارة النقل، بدء التشغيل التجريبي دون ركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة حتى الكيت كات.

اتجاه (الكيت كات – العتبة)

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنّ التجربة جاءت لاختبار توافق الجباريت الخارجي للقطار مع الأرصفة والأعمال المدنية للمحطات والنفق وذلك في اتجاه (العتبة – الكيت كات) ذهاب / إياب على السكة ذاتها، وتبيّن عدم وجود أي تعارضات، وجار الإعداد لإجراء تجربة جباريت أخرى في الاتجاه الآخر (الكيت كات – العتبة) ذهاب/ إياب، على السكة ذاتها بمحطة العتبة، على أن يتم إجراء الاختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير تباعا، حيث من المخطط الانتهاء من أعمال التشغيل التجريبي منتصف يوليو 2022، ليعقبه التشغيل الرسمي للقطارات بالركاب.

وأشار وزير النقل، إلى انتهاء اللمسات النهائية للجزء الأول من المرحلة الثالثة، الذي يمتد من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كيلومترات، ويشتمل على 4 محطات نفقية (ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات)، مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك، موضحا أنّ الأعمال تمت وفق أعلى معايير الجودة العالمية، كما تمت التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة.

استكمال شبكة مترو الأنفاق

ولفت إلى أنّ تنفيذ المرحلة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في استكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات في مصر.

يذكر أنّ المرحلة الثالثة من المشروع، التي تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من العتبة حتى ميدان الكيت كات، لتتفرع شمالا إلى منطقة إمبابة وصولا إلى الطريق الدائري، وفرعه جنوبا إلى المهندسين وبولاق الدكرور، مارا بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية، ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على 3 أجزاء، كما أنّ الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة، وجرى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 3 مراحل منه بطول نحو 24 كم، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة.

ويعد الخط الثالث للمترو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي «شبكة مترو الأنفاق – خطي المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف»، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر، ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد، ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة 65 فدانا، وتشتمل على 32 مبنى ومجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطارا.

وجرى التعاقد مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتوريد 32 قطارا لاستيعاب تشغيل المرحلة الرابعة والثالثة من الخط الثالث، ويتم تجميع 10 قطارات، منها في شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة الوحدات المتحركة، ونقل الخبرات للجانب المصري، وجرى توريد 21 قطارا كاملا ودخول 13 قطارا إلى الخدمة، وتوريد مكونات 6 قطارات جار تجميعها، وتتكون القطارات من 8 عربات ويستوعب 1750 راكبا للقطار، وسرعتها التصميمية 100 كم/ ساعة، والتشغيلية 80 كم/ ساعة، وسينقل الخط الثالث عند اكتماله 1.5 مليون راكب/ يوم.