لأول مرة في مصر.. فتيات يستعددن لقيادة مترو الأنفاق خلال أيام

أعلنت شركة «آر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو»، والمسؤولة على صيانة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، تخرج الدفعة الأولى من سائقات المترو في 14 أبريل الماضي، للعمل بالخط الأخضر الثالث، مشيرة إلى تدريبهن على نظم التشغيل والقيادة لعربات المترو، وتكريمهن من الرئيس التنفيذي للشركة «اّر.ايه.تى.بى» وديع بوشيحة.

استخراج رخصة العمل لسائقات مترو الأنفاق قريبا

وأكد مصدر مسؤول في شركة «آر.إية.تي.بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، أن هناك فتاتين ستكونان من ضمن سائقات مترو الأنفاق بالخط الثالث، وسيتم استخراج لهما رخصة العمل قريبا، وستبدآن قيادة مترو الأنفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، بعدما اجتازا كل الاختبارات.

7 آلاف جنيه مرتب سائقات مترو الأنفاق

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سائقات مترو الأنفاق سيتقاضين 7 آلاف جنيه شهرياً، موضحاً أنه لأول مرة في تاريخ مصر، يتم السماح للفتيات بقيادة المترو، إذ يقمن بالتدريب يوميا داخل ورش الصيانة، استعدادا لقيادة مترو الأنفاق، المرحلة المقبلة.

8 ساعات يوميا مدة شيفت سائقات مترو الأنفاق

وأضاف المصدر، أن الشركة الفرنسية التى تدير الخط الثالث للمترو، تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدا أن مدة عمل سائقات مترو الأنفاق ستكون 8 ساعات بنظام الشيفتات، وذلك لمدة 6 أيام أسبوعيا، ويوم واحد إجازة أسبوعياً.

ونوه، إلى أن حركة القطارات بالخط الثالث للمترو تسير بشكل طبيعي ومنتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، إضافة إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.