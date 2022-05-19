مستشار الرئيس: مصر من أفضل دول العالم في التعامل مع قوائم الانتظار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا في السنوات الماضية للحصول على لقاحات كورونا، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية إتاحتها.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الخميس، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «لدينا كميات كبيرة من اللقاحات، ويجب أن يحصل المواطنين على الجرعتين».

85 مليون جرعة لقاح كورونا

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ كمية اللقاحات التي مُنحت للمواطنين حاليا تخطت 85 مليون جرعة، وعدد من جرى تطعيمهم كبير جدا، حيث اقتربنا من 40 مليون مواطن، وبعض الفئات حصلت على الجرعة المعززة، فبعد مرور فترة زمنية محددة على تلقي جرعتين يقل التأثير القوي للقاحات.

وتطرق مستشار الرئيس، إلى التعامل مع قوائم الانتظار، موضحًا أنّ مصر من أفضل دول العالم في التعامل مع الحالات الصحية الحادة والعاجلة وقوائم الانتظار، موضحًا أنّ الحالات الباردة –التي يمكنها الانتظار لتلقي العلاج- في بعض الدول المتقدمة قد تنتظر 18 شهرا.

9.9 مليار جنيه تكلفة مبادرة قوائم الانتظار

ولفت تاج الدين، إلى أنّه حتى الأسبوع الماضي، قدمت الدولة المصرية لملايين المواطنين، العلاج والتدخلات الطبية المختلفة والوسائل التشخيصية، وبلغت التكلفة على الدولة نحو 9.9 مليار جنيه.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ التعامل مع قوائم الانتظار يتم وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجّه أيضا باستكمالها للقضاء على قوائم الانتظار، والاستفادة من القدرات الطبية والاماكن التي تقدم الخدمة، سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية التي لديها امكانيات هائلة والقطاع الخاص.