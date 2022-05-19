مستشار الرئيس: الوضع الوبائي في مصر مستقر تماما.. وإصابات كورونا قليلة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الوضع الوبائي في مصر مستقر وعدد إصابات فيروس كورونا قليلة، مؤكدًا: «الموقف مُسيطر عليه تماما في مصر، ونستغل هذه الفترة دائما في متابعة الوضع العالمي».

الوباء مستمر في الانتشار عالميا

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأربعاء، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أنّ الوباء مازال منتشر في جنوب شرق آسيا والصين وظهر منذ عدة أيام في كوريا الشمالية.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «طالما أنّ الوباء منتشر عالميا، وهناك رصد لحالات كثيرة، فإننا مستمرون في الترصد والترقب والملاحظة والمتابعة وهو ما نعرفه بمراقبة الوضع الوبائي».

تباين الإصابات

وأشار، إلى أن التباين في الحالة الوبائية حول العالم أمر متوقع، كما أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى احتمالية ظهور متحورات جديدة جنوب شرق آسيا: «طول ما الفيروس موجود عشان يقاوم ويتهرب من المناعة البشرية سنجد تحورات كثيرة».

ولفت، إلى أنّ وعي المواطنين في التعامل مع الوضع الوبائي زاد في الفترة الحالية، موضحًا: «استخدام الكمامات قلّ بسب قلة الإصابات، وزادت التجمعات البشرية، وأرى أن سلوكياتنا يجب أن تلتزم بالتدابير الوقائية بصفة عامة حتى عندما يختفي الفيروس، لانّ هناك أمراض وبائية أخرى».

وبيّن: «ناقشنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس وجود أمراض وبائية أخرى في العالم مثل التهاب الكبد الوبائي في بعض البلاد، وناقشنا أيضا حملة اللقاحات والتطعيمات التي تنفذها الدولة وتنفق عليها مبالغ طائلة».

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «ليس لدينا إصابات بمرض شلل الأطفال، لكن حملات التطعيم مستمرة سنويا، ويتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، وكل ذلك وسائل حماية للمجتمع وزيادة مناعة المواطنين، لكن يجب أن تخفف الطريقة التي نتعامل بها بشأن احتمالية انتشار بعض الأمراض».