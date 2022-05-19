ضبط 1382 قضية تموينية.. منها الاستيلاء على 5 أطنان مواد بترولية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط 1382 قضية تموينية متنوعة، بينها4 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء، بمضبوطات بلغت 42,376 طن «دقيق، مكرونة، زيت طعام، أرز»، و5 أطنان أسمنت، 341 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار، بإجمالي مضبوطات بلغت 20,050 طن «مكرونة، سكر حر، أرز، دقيق أبيض، زيت، أعلاف».

ضبط 128 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 1088 لتر عصائر، 4365 قطعة أسطوانة غاز فريون تكييف، 54 عبوة سجائر، 14 أسطوانة بوتاجاز، 425 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 23 قضية دقيق مدعم «تصرف، تجميع»، 105 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، 128 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 58 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، 51 قضية توقف عن الإنتاج، 60 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 12,960 طن دقيق بلدي.

16 قضية استيلاء على السلع المدعومة

وأسفرت الحملات عن ضبط 16 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 2,500 طن أسمدة مدعمة، 5 أطنان مواد بترولية «جازولين»، 263054 متر مكعب غاز طبيعي، 2500 لتر «سولار، بنزين 80»، 350 أسطوانة بوتاجاز، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 81,376 طن، 364 أسطوانة بوتاجاز، 54 عبوة سجائر، 2500 لتر مواد بترولية، 1088 لتر عصائر، 4365 أسطوانة غاز فريون تكييف، 263054 متر مكعب غاز طبيعي.

وفي إطار جهود مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت 78,832 طن أقماح محلية – 5 مخازن، 3 سيارات نقل، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.