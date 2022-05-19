صوامع أسيوط تستقبل 83 ألف طن قمح منذ بداية موسم الحصاد

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن ارتفاع توريد محصول القمح المحلي لموسم 2022، ليصل إلى 83 ألفا و531 طنا من الأقماح المحلية في أكثر من 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وفقاً للخطة التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم.

موسم توريد القمح بأسيوط

وأشار محافظ أسيوط في بيان، إلى أنه أصدر توجيهاته لكافة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مسئولي التموين والزراعة لتقديم كافة التسهيلات والدعم للمزارعين لتوريد محصول القمح واستلامه من المزارعين سواء في الأراضي الزراعية أو الأراضي الصحراوية المستصلحة ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة لتحقيق المستهدف لهذا العام والذي يبلغ 403 آلاف طن.

زراعة 230 ألف فدان قمح

وأوضح أن المحافظة تتميز هذا العام بزراعة مساحات كبيرة من القمح تبلغ 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان، مؤكدًا على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي، مضيفا أنه تم اتخاذ خطوات جادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي، وسيكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول.

وأضافت المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه يتم على مدار اليوم متابعة مستمرة لأعمال حصاد المحصول ومتابعة أعمال التوريد للشون والصوامع ومراكز التجميع، فضلا عن التنسيق مع وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمتابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها بجميع الشون والصوامع وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

التنسيق مع مسؤولي البنك الزراعي

كما وجه محافظ أسيوط، مسئولي التموين والزراعة، بالتنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية، وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين، واستلام الأقماح من المزارعين وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء موسم التوريد في 30 أغسطس 2022 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، ومتابعة توفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها.

وأوضح «سعد»، أن مديرية التموين تتولى مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الأقماح المحلية وإثباتها في سجلات حركة مركز التجميع، مؤكدًا على جولاته الميدانية المستمرة لأعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للاطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر.

تكثيف أعمال توعية المزارعين

وأعلن محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة.

وأشار إلى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح.