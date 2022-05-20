مرسيدس تبيع أغلى سيارة في العالم بسعر 142 مليون دولار.. موديل 1955

أكدت شركة مرسيدس بنز، أنها باعت مؤخراً أغلى سيارة في العالم، وهي سيارة «كوبيه مرسيدس- بنز SLR»، موديل 1955 النادرة جدًا، تم الاحتفاظ بها في مجموعة شركات صناعة السيارات الألمانية إلى مالك خاص مقابل 135 مليون يورو، بما يعادل 142 مليون دولار، وهذا السعر يجعلها أغلى سيارة تم بيعها على الإطلاق، وفقًا لشركة Hagerty، التي تتعقب قيم سيارات التجميع.

أغلى سيارة بيعت في 2018 بقيمة 70 مليون دولار

وبحسب CNN، فإن مرسيدس قالت في إعلان، إنّ أموال البيع ستُستخدم لتأسيس صندوق مرسيدس بنز، وهو صندوق عالمي للمنح الدراسية، وأشارت إلى أن سعر البيع القياسي السابق لسيارة كان 70 مليون دولار تم دفعها في عام 2018 مقابل سيارة فيراري 250 جي تي أو 1963.

سيارة مرسيدس عمرها 67 سنة

كانت سيارة مرسيدس التي بيعت مؤخرا بأغلى سعر، واحدة من نموذجين فقط 300 SLR Uhlenhaut Coupe، تم تسمية السيارات البالغة من العمر 67 عامًا على اسم كبير مهندسي مرسيدس في ذلك الوقت، رودولف أولينهاوت، وتبلغ سرعتها القصوى 186 ميلاً في الساعة، وجرى بيعها في مزاد مغلق بدعوة في متحف مرسيدس بنز في شتوتغارت، وأقيم المزاد في 5 مايو بالتعاون مع شركة مزادات السيارات RM Sotheby's، وستبقى سيارة Uhlenhaut Coupe الأخرى في مجموعة المتحف، وفقًا لبيان مرسيدس بنز.

سيارات السباق من ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي نادرة

وقال «بريان رابولد»، نائب رئيس استخبارات السيارات في هاجرتي: «سيارات السباق الخاصة بهم من ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي نادرة، ومعظمها لا يزال مملوكًا للمصنع، لذا فإن أي سيارة يتم طرحها في السوق مطلوبة بشدة".

وتعد سيارات SLR من طراز Gullwing من طرازات مرسيدس الفريدة بسبب الأبواب التي ترتفع مثل الأجنحة المنحنية وهي من أكثر السيارات المرغوبة في العالم.

تعمل بمحرك بقوة 300 حصان وثماني أسطوانات

وكانت SLR Uhlenhaut Coupe ، في الأساس، نسخة صلبة من سيارة السباق SLR الشهيرة ذات السقف المفتوح من مرسيدس، والتي تعمل بمحرك بقوة 300 حصان وثماني أسطوانات، كان التفكير هو أن السيارة المغلقة ستحمي السائق بشكل أفضل من الرياح والطقس بسرعات عالية، في حين أن السقف المغلق من شأنه أيضًا تحسين الديناميكا الهوائية.

بعد وقت قصير من تطوير هذه السيارات، أوقفت مرسيدس مشاركتها في رياضة السيارات، لذلك لم يتم استخدام السيارات في المنافسة، بينما لا تزال هوية مالكي السيارة الجدد غير معروفة، وادعى تاجر السيارات الكلاسيكية البريطانية سيمون كيدستون في بيان صحفي أنه قدم العرض الفائز نيابة عن أحد العملاء.